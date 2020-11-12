〈吉茂展望〉轉單效益發威 董座：產能全滿已暫停接單 訂單看到明年底

汽車零組件廠吉茂 (1587-TW) 董事長劉彥狄今 (6) 日指出，目前兩岸廠區產能全滿，暫停接部分單與開發新客戶，進入第四季傳統淡季後，由於仍處缺貨，預估將淡季不淡，本業獲利有望與第三季高水準相當，而明年全年表現，可達今年下半年水準，訂單能見度至少看到明年底。

劉彥狄說明，競爭同業退出市場後的轉單效應強勁，即便進入第四季淡季，營運也將淡季不淡，持續處於缺貨狀況。

吉茂第三季稅後純益衝上 3715 萬元，每股純益 0.56 元，優於去年同期虧損 336 萬元，劉彥狄強調，第二季獲利衝高是因業外挹注，實際上第三季本業獲利優於第二季，進入第四季後，10 月合併營收達 1.86 億元，月減 3.56%，年增 53.75%，創單月次高，估本季營運將可維持第三季的高水準。

吉茂表示，今年以來本業漸入佳境，第二季受訂單移轉效益和規模生產後，減少持機換模、換線時間，整體毛利率表現較同期大幅提高。

對於匯兌損失，吉茂指出，由於具有毛利率提升基礎，第三季進銷貨美元部位互抵後，匯兌損失僅 122 萬元，影響不大。

吉茂今年以來積極搶攻美國市場，在 AN 汽車水箱市場知名度快速提升，劉彥狄說，由於兩岸產能皆滿載，近期已增加部份設備添購，以因應未來訂單需求，南京工廠第二條鉛鐸爐將於本月底試車、明年正式量產，月產能將可再提升 6-8 萬顆。

另一方面，今年因疫情爆發衝擊歐洲汽車 AM 市場，與歐洲主要客戶仍持續合作，已完成多款大型水箱合作開發送樣，預計待明年歐洲疫情穩定後，大型水箱銷售將挹注業績。

而汽車冷凝器明年下半年完成與 Denso 天津廠製造交接，未來冷凝器銷售將仿照汽車水箱成長模式，預計在未來 2-3 年逐漸發酵。

吉茂第三季合併營收 5.12 億元，年增 28.36%，營業毛利 1.43 億元，年增 66.38%，毛利率 27.9%，年增 6.38 個百分點，營業利益 5800 萬元，年增 3389%，營業利益率 11.32%，年增 10.9 個百分點；累計前三季稅後純益 1.39 億元，年增 2643%，每股純益 2.12 元，已賺贏過去 4 年獲利總和。