檢測廠Q3獲利報捷 瑞基寫同期高 亞諾法續創新猷

檢測試劑廠陸續公布第 3 季財報，受惠檢測需求不減，營運報佳音，瑞基 (4171-TW) 單季稅後純益 6831 萬元，季減 19.42%、年增 275.9%，每股純益 1.68 元，創同期新高；亞諾法 (4133-TW) 單季每股賺 0.25 元，連續 5 季寫新猷。

瑞基第 3 季營收 1.86 億元，季減 27.63%、年增 132.5%；毛利率 79.63%，季增 2.94 個百分點、年減 4.96 個百分點；營利率 44.55%，季減 4.2 個百分點、年增 16.21 個百分點。

瑞基前 3 季營收 5.72 億元，年增 135.54%；毛利率 77.29%，年減 11.45 個百分點；營利率 40.58%，年增 10.84 個百分點；稅後純益 1.66 億元，年增 167.8%，每股純益 4.1 元。

瑞基受惠疫情檢測需求提升，前 3 季新冠產品營收比重攀升至 40.1%、水產占 29.3%、畜產占 24.8%、伴侶動物占 4.09% 及其他 1.71%；地區營收部分，前 3 季中國占 28.89%、東南亞占 19%、中東 18.22%、東北亞 15.39%、中南美 / 非洲 12.64% 以及歐洲 2.59%。

瑞基表示，由於過去畜產檢測產品已在中東地區具有銷售通路，因此疫情爆發後，能順利銷售新冠檢測產品，前 3 季營收貢獻較去年全年成長 3.16 倍；歐洲市場則在本月初接獲英國訂單，加上新冠病毒檢測試劑，取得台灣衛福部外銷專用醫療器材許可證，有望推升營運成長。

亞諾法第 3 季營收 1.34 億元，季增 30%、年增 35.35%；毛利率 48.32%，季增 3.11 個百分點、年減 1.33 個百分點；營利率 16.74%，季增 8.61 個百分點、年增 14.72 個百分點；稅後純益 1495 萬元，季增 262.86%、年增 2669%，每股純益 0.25 元。

亞諾法前 3 季營收 3.37 億元，年增 10.87%；毛利率 46.69%，年增 3.09 個百分點；營利率 11.3%，較去年同期由負轉正；稅後純益 2677 萬元，年增 2172%，每股純益 0.44 元。

亞諾法表示，新冠肺炎疫情持續蔓延，檢測試劑銷量同步成長，不過，預期檢測病毒產品，將從初期的核酸分子檢測 RT-PCR，轉移至抗體快篩、綜合性抗體檢測等，最終則為疫苗等治療方法。

亞諾法旗下新冠病毒檢測試劑，除已量產出貨的核酸檢測試劑 (RT-PCR) 與抗體快篩檢測試劑外，近期抗原快篩試劑也已送樣至美國、日本客戶進行測試與認證，目標爭取當地緊急使用授權。