最挺體育！富邦6家公司同獲「運動企業認證」 居國內企業之首

富邦金控 (2881-TW) 及富邦育樂公司今年第三度榮獲教育部體育署「運動企業認證」，加上富邦金控旗下 4 家子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券 2019 年第二度榮獲認證，金控及五家子公司連續五年獲此殊榮，總計富邦目前共有 6 家公司同獲認證，為目前國內擁有最多「運動企業認證」標章的企業之一。透過對內積極推廣員工運動風氣，對外贊助各項大型賽事，富邦力挺體育，具體實踐「正向的力量」品牌精神。

教育部體育署為鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工之企業社會責任，並協同企業力量支持運動產業之發展，以彰顯企業之健康人力資源與品牌價值，自 2016 年起推動「運動企業認證」，每次認證擁有 2 年效期。自 2016 年起，富邦金控及五家子公司已連續五年獲此殊榮。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「成為亞洲一流金融機構」為發展願景，將健康的員工視為企業最珍貴的資產，持續促進職場健康安全及工作生活平衡，並依照聯合國「永續發展目標 (Sustainable Development Goals,SDGs) 」擬訂「永續經營願景工程」策略藍圖，以「在地實踐」、「正向關懷」策略，致力打造兼具工作與生活平衡的職場環境，期許能夠把「運動」這個超越文化、語言的普世價值，融入企業文化，創造員工整體幸福感。

富邦對內積極推廣員工運動風氣，2019 年大舉投入逾六千萬經費鼓勵同仁培養健康的運動習慣。富邦金控為 2019 年臺北馬拉松全台參賽人數最多的企業，逾 600 位員工熱血參賽；集團員工籃球賽則吸引 81 支隊伍報名，參賽人數達千人以上；內部成立的 21 個運動性社團，參加員工共 3,200 多人；而員工運動中心開出的 146 堂課，使用人次更逾 5.5 萬人次。

除了對內提供同仁多元運動選擇，對外同時贊助各項大型國內外賽事，如連續 17 年支持「富邦長春公開賽」；2009 年起贊助亞洲最大規模馬拉松之一「臺北馬拉松」；2015 年起連續六年舉辦富邦盃少棒邀請賽，積極投入基層棒球運動；2017 年贊助「臺北世界大學運動會」。2020 年起，富邦更成為全台唯一贊助北中南四大馬拉松賽的金融業，包括「臺北馬拉松」、「新北萬金石馬拉松」、「高雄富邦馬拉松」以及「臺灣米倉田中馬拉松」，帶動國人健康運動風氣！

此外，富邦也贊助許多台灣菁英選手，包括為台灣摘下多面舉重金牌的世界 59 公斤級女子舉重紀錄保持人郭婞淳、2019 年美國 PGA 巡迴賽傳承盃冠軍潘政琮，及台灣首位挑戰韓巡女子高球選手陳宇茹等。作為最挺運動的企業，富邦也是目前台灣唯一同時擁有職籃 (富邦勇士隊)、職棒 (富邦悍將隊)、成棒 (富邦公牛) 的企業。而富邦金控推廣體育活動的作為也獲得各方肯定，除了「運動企業認證」外，更已連續十一年獲教育部體育署「體育推手奬」肯定。

除了金控積極推廣體育活動，富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券等四大子公司也積極響應，齊心實踐富邦「正向的力量」品牌精神。富邦人壽長期支持體育與公益，且持續尋求突破與提升關注度，包括掀起國內攻蛋瘋潮的「富邦人壽 UBA 大專籃球聯賽」、全台唯一跨區跨系所的「富邦人壽勇士系際盃籃球賽」，皆鼓勵大專學子藉由運動勇敢追夢；同時，亦積極推廣國內棒球風氣，攜手富邦慈善基金會、富邦悍將棒球隊及球迷們，一起用行動實踐公益，擴大運動帶給社會的正面效益。

北富銀除了積極贊助台北馬拉松、富邦盃少棒賽等多項運動賽事，更結合集團資源設立新莊悍將分行及瑞湖勇士分行，讓客戶至分行辦理業務時也能感受到親身體驗棒球及籃球的魅力。此外，北富銀致力推動健康職場文化，打造百坪員工專屬健身中心，設置專業教練指導及進行多樣化運動課程，並提供豐富的社團補助鼓勵員工成立運動社團，項目從羽球、桌球、壘球、籃球到舞蹈、路跑、瑜珈，面向十分多元，近三年來參與運動社團人數合計超過 5,500 人次，不僅幫助員工養成良好的運動習慣，也展現出旺盛的企業活力。

富邦產險致力打造友善幸福的職場環境，將每週三及每月第一個週五訂為「幸福家庭日」，鼓勵同仁準時下班，享受個人及家庭時光，透過制度落實 Work-Life Balance 幸福企業價值觀。亦提供社團補助鼓勵同仁自發成立運動社團、不定期舉辦健康講座並提供免費運動賽事觀賽票券等，同時，富邦產險也發揮核心職能，開發登山、海域保險等滿足民眾休閒生活需求的保險商品，以保險專業推動國內社會運動，進而增進社會大眾身心靈健康。

富邦證券將員工運動風氣化作品牌重要 DNA 之一，除了創立各類運動社團，鼓勵同仁及眷屬一起運動健身外；積極邀請主管機關、公會同業等團體參賽的「富邦證券桌球聯誼賽」也邁入第 13 屆，成功將正向影響力擴大至金融界。此外，富邦證也積極力挺國內職棒發展，已連續 3 年攜手富邦悍將舉辦「G!POP 流行音樂節」主題日活動，透過超強卡司的賽後演唱會，來號召民眾用行動支持國內運動發展，共同參與全世界都在看的精彩賽事。

未來富邦金控將持續推廣健康運動，對內守護員工健康，營造公司運動風氣及打造健康職場典範；對外將持續贊助主辦各類體育賽事、培育菁英選手並深化經營富邦悍將及富邦勇士隊，厚植台灣與國際接軌的重要軟實力。

