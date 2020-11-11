〈雙11捎捷報〉PChome 24h購物半天出貨破10萬箱 估業績將再創高

各大電商平台在今 (11) 日的雙 11 大檔業績陸續告捷，網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物宣布，自 10 日晚間 8 點至 11 日上午 8 點，短短 12 小時內全台出貨量突破 10 萬箱，樂觀看待今年雙 11 買氣再創新高可期，為第四季營運增添強勁動能。

網家指出，昨日進行連續第 4 年重磅打造的狂歡慶典演唱會，邀請 7 組藝人接力開唱，有效帶動昨日單日業績較平日成長 6 倍，新會員數較平日大幅成長 10 倍。

網家今年強化與 Line 合作，於 10 日晚間 9 點攜手 Line 購物限時加碼，短短 1 小時內成交總額較平日暴增 8.5 倍。

網家說明，晚會期間平均客單價衝至近萬元，且行動端下單占比高達 75%，熱銷品類由日用、食品和通訊電玩列居前 3 名，其他品類也飆出好成績，如美妝、日用等較去年同期大幅成長 70%，家電、食品和生活等商品則增長 40%。

而從昨日晚間 8 點至今日上午 8 點，網家在全台出貨量已突破 10 萬箱。

網家強調，在雙 11 檔期間透過社群全通路操作，臉書社群互動次數近 1 周增加逾 60%，而演唱會線上直播累積觸及觀看人次破千萬，成功帶入年輕族群，活動成效顯著，為第四季營運增添強勁動能。