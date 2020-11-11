全球造紙業首家！永豐餘通過BS 8001循環經濟最高等級認證

永豐餘 (1907-TW) 工業用紙新屋廠今 (11) 日取得 BS8001 循環經濟商業模式成熟度最佳化 Level 4 Optimizing 等級，代表經濟效益、環境效益、社會效益，皆符合國際稽核標準，也是全球第一家造紙業獲取此循環經濟認證。

永豐餘新屋廠的再生能源沼氣發電，是全台最大的沼氣發電，沼氣日產量為 2.8 萬立方米，甲烷純度超過 80%，發電效率為 40%，三項指標均為台灣業界之先。目前新屋廠沼氣發電已設第一期共計 2400kW 的發電系統；第二期共 2800kW 的發電系統，屆時，利用每日產生的 32000 立方米沼氣，可將年發電量推升至 4000 萬度，約等於臺灣 1.2 萬戶家庭一年用電。

永豐餘工業用紙董事長蔡維力表示，永續經營和循環經濟是永豐餘重要的企業價值，新屋廠本次查核的計畫，從 2014 年開始規劃實施，循序漸進，造就了全台沼氣發電量第一，及全台第一座零燃煤 SRF 汽電共生系統，兼顧經濟成長和環境永續，提升 ESG 以貫徹永豐餘一直以來的循環經濟理念。

為實現經濟與環保雙贏並接軌國際，循環經濟和再生能源不但是重要政府政策，也呼應全球節能減碳的國際趨勢。永豐餘工業用紙的「造紙循環經濟產業轉型認證」模式，包含了回收紙製程能資源優化、沼氣再生能源發電和零燃煤汽電共生系統等三項方案，從源頭到管末，全流程導入循環經濟，是業界最全面、規模最大、績效最好的循環經濟典範。

BS8001:2017 循環經濟指引有六項原則，永豐餘新屋廠的循環經濟商業模式在這六項原則都是最成熟的 Level 4 最佳化等級。BS8001 的六大原則面向包括: 系統性思考 (System Thinking)、創新 (Innovation)、管理責任 (Stewardship)、議合 (Collaboration)、價值最佳化 (Value Optimization) 和透明度 (Transparency)。

永豐餘三項循環經濟方案展現永豐餘工業用紙從造紙產業成功轉型，在紙回收再生製程的基礎上，更加效率化回收紙製程的能資源使用，自發用電部分降低燃煤，製程部分替換低汙染物料，追求高效輔以節水減廢製程，放流水處理後產出之汙泥商品化，餘料排渣製成再生燃料與再利用研究開發。透過第三方國際機構查核，證明永豐餘工業用紙的循環經濟商業模式，未來能朝向降低資源耗損和環境衝擊，有效因應風險，保持經濟韌性。