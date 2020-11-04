〈雙11要來了〉網家祭六策略搶市 結盟中華電深化生態圈

電商界迎來雙 11 年度盛事，全台最大電子商務集團網家 (8044-TW) 今 (4) 日宣布，今年旗下 PChome 24h 購物首度結盟電信龍頭中華電信擴展 O2O 虛實整合的消費戰線，網家董事長詹宏志強調，此次是台灣連結最多使用者的一個合作，而今年雙 11 也將主打六大策略，衝刺業績表現。

詹宏志表示，每年雙 11 已成為網友相當期待、釋放消費潛力的全民購物運動，網家與中華電信首次合作推動雙 11，串連彼此的會員和資源，相信透過網路業和電信業的結盟，將帶給消費者更美好的雙 11 生活體驗。

網家說明，PChome 24h 購物積極以創新跨界營銷策略，推廣優質品牌與商品，並融入多樣消費型態及生活模式，在這次的雙 11，主打六大策略，包括首創情境式購物、結盟全通路 OMO 布局、結盟電信龍頭、深化 PChome 生態圈、MarTech+AI 大數據應用，以及 CSR - 愛地球環保綠能永續等。

網家強調，情境式購物可使消費者一站購足所有商品，而此次也是全台唯一電商與百貨聯手，結盟環球購物中心首度進駐百貨商場設立實體快閃櫃位，並透過擴大布局智慧倉儲及物流系統，串聯集團會員、整合支付打造更完善的點數生態圈。

同時，網家也透過 MarTech+AI 大數據應用，推出 APP 觸發式個人化推薦功能，可精準鎖定個人化需求。