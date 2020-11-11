經濟仍處險境 聯準會「激烈辯論」購債計畫、必要時強化

儘管疫苗消息使全球重新燃起希望，多名聯準會 (Fed) 官員呼籲政府推出更多財政刺激，舊金山 Fed 分行總裁 Mary Daly 週二 (10 日) 表示，美國經濟依然處於危險之中，需要政府更多政策幫助，聯準會將持續討論將如何提供貨幣寬鬆，包括必要時加強購債計劃。

Daly 週二在接受 CNBC 節目訪問時表示，聯準會現階段有適當的購債計畫，目前正在討論若市場需要更多的寬鬆政策時，聯準會可以做些什麼，以及如何和各界溝通未來購債計劃走向。

Daly 接著說道，相關討論一直進行當中，「至少在上週的利率會議上，購債計畫的議題引發激烈辯論。我認為聯準會的政策工具強而有力，將致力於實行政策工具，為美國人民服務。」

對於新冠肺炎疫苗報捷的消息，Daly 表示，這為全球打上一劑強心針，但是目前美國、歐洲等地新冠肺炎新確診案例仍不斷增加，因此，聯準會首要任務便是在疫情平定前持續支持經濟， Daly 認為目前的貨幣政策恰到好處，可以依據情勢適時地寬鬆或緊縮一些。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的成員間似乎在貨幣政策方面仍存在一些分歧，但多半認為財政與貨幣政策搭配才能良好的幫助經濟復甦。

FOMC 成員之一的聯準會達拉斯分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 周二表示，他對未來兩季的前景抱持謹慎態度，此外，他認為聯準會採取更多行動可能不會帶來更多效益，財政政策才會提供對經濟更有效的幫助。

卡普蘭補充到，美國政府若能推出新一輪薪資保護計劃 (PPP)，以及對聯準會中小企業貸款進行一些修改後，可能不僅會增加量化寬鬆的作用，還可以幫助更多實體經濟復甦。

聯準會波士頓分行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 也警告儘管寬鬆貨幣政策能帶來金融穩定，但仍須正視疫情的挑戰，他呼籲需要更多政府財政行動，表示今年初政府的快速反應對經濟復甦而言至關重要，隨著第二波疫情持續升溫，現在正應該推出額外財政和貨幣寬鬆政策。

目前聯準會每月購買至少 1200 億美元的債券，市場猜測購買的內容可能會轉為期限更長的債券，並期望下個月會釋出相關公告，不過聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 並未在 11 月的利率會議中提供任何購債調整的資訊。