轉投資持股市值逾千億元 中美晶徐秀蘭喊話價值遭低估

中美晶 (5483-TW) 今 (10) 日召開線上法說，董事長徐秀蘭喊話公司市值遭低估，她指出，轉投資公司的持股市值總和共達 1071 億元，等同目前中美晶市值約折價 42%，未來幾家快速成長中的轉投資公司，都將陸續合併營收，強調中美晶是非常值得的投資選擇。

中美晶目前太陽能電池產能約 800MW，徐秀蘭表示，新一代面積較大、轉換效率更佳的太陽能電池已量產，正在評估是否擴產，預計 12 月會有結果，明年德國太陽能模組需求也可望成長，整體而言，明年太陽能本業包括電池、模組與電廠等業務，都會持續向前走。

除太陽能本業外，中美晶近來透過轉投資，強化在半導體產業中的營運佈局，包括持股子公司半導體矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW)51.17%，藍寶石基板廠兆遠 (4944-TW)41.94%，半導體特殊氣體廠台特化 30.93%，砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW)22.53%，車用二極體大廠朋程 (8255-TW)20.4%。

中美晶透過多元投資強化產業佈局，並將事業版圖擴展到高潛力產業，徐秀蘭指出，希望中美晶不再只有太陽能，透過轉投資平台，能深化在半導體產業鏈的各重要關鍵投資佈局，包括掌握 5G 與電動汽車趨勢等，也提升中美晶自身價值與增加潛在市值。

徐秀蘭也說，以目前持有股權的市值來看，環球晶超過 940 億元，兆遠超過 9 億元，朋程 16.7 億元，宏捷科超過 46 億元，台特化近 54 億元，依持股比例換算的市值總和共達 1071 億元，但中美晶目前市值僅 621 億元，價值遭低估。

徐秀蘭強調，目前朋程、兆遠與台特化，都未納入合併營收，這幾家都是快速成長中的公司，未來將陸續合併營收，中美晶整體營收規模也將持續擴大，透過投資中美晶以參與深具成長潛力的事業，是非常值得的投資選擇。