中華電10月EPS 0.36元 連3月拿下獲利王 前10月首度超越台灣大

電信三雄今 (10) 日公布 10 月自結，中華電 (2412-TW) 單月每股純益 0.36 元，已連續 3 個月拿下單月獲利王，超越台灣大 (3045-TW) 的 0.3 元、遠傳 (4904-TW)0.19 元；中華電前 10 月每股純益今年首度超越台灣大，以 3.6 元擠下台灣大的 3.57 元、遠傳 2.17 元。

中華電 10 月營收 167.1 億元，月減 11.47%、年減 4.74%；營利率 21.36%，月增 2.36 個百分點、年增 3.26 個百分點；EBITDA 67.2 億元，月減 0.15%、年增 9.98%；稅後純益 27.7 億元，月減 2.46%、年增 10.8%，每股純益 0.36 元。

中華電前 10 月營收 1648.4 億元，年減 2.9%；營利率 21.49%，年增 1.59 個百分點；EBITDA 655.3 億元，年增 3.7%；稅後純益 279.6 億元，年增 1.6%；每股純益 3.6 元。

中華電表示，由於手機銷貨收入與國際網路營收減少，加上市場競爭與國際漫遊營收，影響行動服務營收下降，相互抵消下，導致營收下滑；營業淨利、稅前淨利及每股純益均超過第 4 季財測。

台灣大 10 月營收 104.3 億元，月增 2.35%、年減 0.23%；營利率 11.5%，月減 0.28 個百分點、年減 2.1 個百分點；BITDA 25.53 億元，月增 0.79%、年減 6.6%；稅後純益 8.4 億元，月減 1.18%、年減 18.8%，每股純益 0.3 元。

台灣大前 10 月營收 1048.7 億元，年增 4.1%；營利率 13.02%，年減 1.08 個百分點；EBITDA 261.62 億元，年減 6.1%；稅後純益 100.2 億元，年減 5.1%，每股純益 3.57 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，行動業務方面，iPhone 12/12 Pro 開賣前 9 日銷售量較前一代成長逾 3 成，且申辦 1399 元以上資費占整體 8 成，並帶動 10 月 5G 用戶月租費較續約前成長 25%；智慧型手機用戶月租收入已逐月回升，也使行動服務營收年減幅持續收斂。

俞若奚指出，雖然 5G 開台後，頻譜攤提增加及 4G 營收減少，前 10 月營業利益較去年同期下滑，不過各項業務營業利益均符合預期，稅後純益則達全年財測 90%。

遠傳 10 月營收 66.76 億元，月增 12.03%、年減 7.94%；EBITDA 22.33 億元，月減 0.67%、年減 6.84%；稅後純益 6.15 億元，月增 4.77%、年減 13.99%，每股純益 0.19 元。

遠傳前 10 月營收 633.69 億元，年減 9.35%；EBITDA 229.32 億元，年減 6.24%；稅後純益 70.84 億元，年減 3.17%，每股純益 2.17 元。

遠傳表示，前 10 月新經濟營收年增 16%，資通訊業務營收年增 27%，其中，雲端服務營收年增 71%、物聯網收入年增 121%。