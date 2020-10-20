〈電商備戰雙11〉阿里巴巴首發「雙」概念 拚跨境過半包裹配送快2倍

阿里巴巴集團控股 (BABA-US) 今 (20) 日宣布正式啟動 2020 天貓雙 11 全球狂歡季，今年史無前例的由「單」變「雙」，為消費者帶來雙重時段，販售期除了 11 月 11 日，更新增 11 月 1 至 3 日，將光棍節變成雙節棍，藉此為線上線下的商家帶來更多與消費者的互動，而為因應物流需求，也將啟動菜鳥包機近 700 架次，其中的跨境包裹，預計將有過半遞送可加速 2 倍。

阿里巴巴今年雙 11 為因應快速變化的消費趨勢，推出各種新玩法，例如支付寶首次以數字生活開放平台的方向參與、「雙」重的購物時段，促使更多品牌產品參與其中。

阿里巴巴進一步指出，經過過去幾年，品牌已視雙 11 為每年最大的增長動力，並成為眾多品牌全年最重要的新品首發陣地，今年也不例外，超過 200 萬款新產品將於雙 11 首發，規模較去年翻倍。

比較特別的是，支付寶首次以數字生活平台的身份參與，即便是線下的小微商家，包括路邊小店和社區雜貨店等均可藉支付寶參與到雙 11。

另一方面，天貓國際將帶來超過 2600 個海外新品牌首次亮相，同時阿里巴巴的跨境電商平台考拉也將攜手來自 89 個國家及地區的商品，首度參與雙 11，合計天貓上將有超過 25 萬個品牌合共向消費者提供超過 1400 萬件的折扣商品。

而淘寶直播覆蓋的產品類目廣泛，從美妝、電子產品，到汽車和住房一應俱全，新增如線上看房和虛擬試駕，並推出首位人工智慧虛擬主播，放送旅遊相關的直播節目。

阿里巴巴強調，自 2009 年以來，今年的雙 11 是國際市場參與度最高的一屆，全球速賣通目前服務超過全球 200 個國家和地區，而 Lazada 更是首個將此盛事帶到東南亞的平台，覆蓋了 6 個市場包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。