拜登勝選普丁仍未表態 分析師點出美俄緊張關係恐加劇？

在各國領導人陸續祝賀民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 勝選之際，俄羅斯總統普丁至今仍未對大選結果發表評論，市場多數分析師認為，拜登勝選恐怕意味著美俄緊張關係將因此加劇。

分析人士指出，儘管歐洲多國領袖均對拜登表示祝賀，盼化解過去的緊張關係並進行建設性合作，普丁至今尚未表態，僅克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 表示，將等到大選官方結果出爐後才發表評論。

Peskov 於聲明表示，俄羅斯已準備好與美國人民選出的任何一位總統合作，尋求對話管道並推動雙邊關係正常化。

Bluebay Asset Management 高級新興市場策略師 Timothy Ash 週日發布報告表示，普丁試圖傳達的訊息為：俄羅斯並不關心美國發生的事情。

Ash 表示：「可笑的是，普丁在 2016 年將川普送入白宮，並致力於幫助川普連任。」暗示俄羅斯干涉 2016 年美國大選。

(圖：AFP)

確實，儘管美國以干預選舉、併吞克里米亞以及烏克蘭情勢等為由，向俄羅斯實施經濟制裁，普丁和川普的關係似乎隨著川普上任變得更加緊密。

無論如何，多數受訪分析師認為，拜登勝選或將加劇華盛頓與莫斯科間的緊張關係，並提升對俄羅斯實施新一輪制裁的可能性。

美國放鬆對俄羅斯經濟制裁與否，都將與解決克里米亞衝突及烏克蘭情勢的進展有所關聯，儘管德、法兩國致力於成就長期解決方案，莫斯科和基輔至今仍未達成和平協議。

貝倫貝格 (Berenberg) 首席經濟學家 Holger Schmieding 表示，拜登上任後可能將重點放在阻止俄羅斯對烏克蘭侵略行動，並強調，作為參議院外交政策委員會的領導成員，拜登對俄羅斯與烏克蘭間的衝突非常了解。

Schmieding 稱：「有先例顯示，拜登對俄羅斯也將採取強硬立場，以阻止俄羅斯對烏克蘭及其他國家採取侵略或干涉行動，與川普不同地方在於，拜登是北約 (NATO) 和歐盟的堅定支持者。」