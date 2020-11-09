中華食品Q3營收、獲利同創高 前三季EPS 3.2元

中華食品 (4205-TW) 第三季營收及獲利同創新高，第三季營收 4.26 億元，季增 9.53%，年增 3.87%，稅後純益首度突破 1 億元大關創高，每股純益 1.24 元，前三季稅後純益 2.59 億元，每股純益 3.2 元。

中華食品追求生產效益及產能更新，高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」投資案將執行，中華食品此南台灣新投資計畫已正式啟動，並向屏東縣政府送件提出申請。

中華食品今 (9) 日公布 2020 年最新財報，第三季營收 4.26 億元，毛利率 42.67%，季增 0.46 個百分點，年增 2.98 個百分點，稅後純益 1 億元，季增 26.59%，年增 18.37%，單季每股純益 1.24 元。

中華食品累計前三季營收 12.25 億元，稅後純益 2.59 億元，毛利率 41.83%，年增 3.42 個百分點，稅後純益達 2.59 億元，每股純益 3.2 元。

中華食品高雄大樹廠占地 3000 坪，廠內設立豆花、白豆腐及雞蛋豆腐生產線各 2 條，訂單滿載產線全數爆滿，廠區也沒有可再擴充空間，因此決議擴充屏東潮州廠的生產產能。

中華食品屏東潮州廠 1989 年設置，原設立飲料生產線目前已沒有使用，該廠占地 1.2 萬坪，僅生產部分豆腐產品，形成大樹與潮州廠的土地利用不均衡現象。中華食品規劃高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」案，將把大樹廠產能更新並遷入潮州廠。