〈金管會備詢〉防堵中資化身假外資 金管會研擬強化管理辦法

中資涉嫌違法投資台灣上市櫃公司爭議頻傳，先有中資分批違法買大同案，後有中資疑透過人頭投資日盛金案，中資化身假外資問題備受矚目，金管會主委黃天牧今 (9) 日於財委會表示，中資投資金融機構，金管會可透過最終受益人申報來把關；至於外資分批 10% 以下的財務性投資，金管會已經著手研究相關強化管理辦法，例如確認投資的背後資金本質等。

立委林楚茵、吳秉叡今天都關切日盛金是否有中資問題，並質疑日盛金大股東陳銘達是否只是中國明天系創辦人肖建華人頭，對此，黃天牧表示，金管會在推動「股東透明化行動方案」，因此已經於上周主動約見陳銘達，了解金控最終受益人，陳銘達強調自己是台灣人，且與肖建華沒有關係，但金管會會再要求陳銘達繼續提供後續證明資料，且會持續安排會見其他最終受益人。

林楚茵表示，面對中資假冒外資來台分批投資議題，根據現行法令，對中資有限制，但對外資卻沒有，金管會是否要修正僑外資 FINI 投資管理等相關辦法？

黃天牧表示，中資投資金融機構，金管會可透過最終受益人申報來把關外，至於外資分批投資上市櫃部分部分，若投資股權達 10% 以上是投審會審查，10% 以下是財務性投資，才是金管會權責，有些上市櫃公司股權較分散，10% 投資可能已有極大影響力，且外資若分批進來，金管會可能就比較注意不到，因此金管會正著手研究相關的強化管理辦法。

黃天牧強調，希望藉此進一步確認背後資金的本質，釐清是否是有中資的疑慮，但會兼顧不過度影響真外資的投資，因此擬跨部會與投審會討論，作適度監管。