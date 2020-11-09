〈美國總統大選〉美中緊張預計不因拜登當選落幕 鷹派仍當道

分析人士認為，在拜登贏得總統大選之後，美中貿易緊張局勢不會改變，但是可預測性提高，在言辭方面也會變得相對和緩。

美國對中國的貿易不公抱怨已久，到川普上任之後，開始以政策方式加大對北京的壓力，並且一路擴大關稅範圍，並對華為等中國電信巨頭實施制裁。

總部在北京的美國商會主席 Greg Gilligan 表示，美中之間商務往來存在的問題，不會因為總統換人而改變，預計雙方仍有保持鷹派立場的壓力。

美中兩國在今年 1 月簽署了第一階段貿易協議，但是中國在履行購買美國商品的進度仍然落後，而第二階段談判也沒有展開的跡象。

目前不清楚拜登對先前關稅所採取的立場，但許多美國企業抱怨，高額關稅對美國公司及消費者均帶來傷害。

智庫戰略與國際研究中心中國商務和經濟學資深顧問 Scott Kennedy，由川普到拜登，目前仍需要漫長的過渡，同時還需要控制疫情。在對中貿易部分，也許戰火仍將持續，目前要討論取消關稅或撤銷對華為的制裁，還為時過早。

分析人士認為，與川普最大的不同點，拜登政府將更有效地尋求與盟友合作，執行凝聚力更高的戰略。

拜登在今年早些時候的「外交事務」一文中強調，美國確實需要對中國採取強硬態度，應對這一挑戰的最有效方法，是建立美國盟國和夥伴的統一戰線，以對抗中國的虐待行為和侵犯人權的行為。

更重要的一點，是美中都寄望於更可預測的外交政策，有望為一些商業合作提供更多機會。

中國政策科學協會經濟政策委員會副主任 Xu Hongcai 認為，拜登、歐巴馬了解進行對話需要有基礎，有望終結非理性的川普時代，他聲稱北京已經在努力解決很多美國在意的貿易問題。