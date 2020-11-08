〈台股風向球〉萬三關卡差臨門一腳 外資動向成關鍵

上周雖歷經美國總統選舉開票的不確定性，台股在外資大買超過 600 億元的加持下，呈現緩步加熱態勢，距離萬三關卡一度僅差 1 點，日線連 5 紅，周漲 427 點，接下來一周，由於美國大選結果大致有底、外資回補、台幣狂飆，台股站穩萬三可期，惟須留意歐美疫情恐加劇，仍具不確定性，大盤向上攻擊時仍需小心震盪回檔壓力。

隨著美國總統大選大致已確定，上周全球股市走揚，市場也將重新聚焦產業展望和業績亮眼股。

籌碼面來看，外資呈現連 5 買，合計買超達 622 億元，並集中在大型電金族群，法人認為，只要外資還沒轉向並持續拉抬大型權值股，台股有機會很快站穩萬三關卡。

可觀察到，過去一周來外資前 10 大買超標的有日月光投控、元大滬深 300 正 2、台積電、元大金、中信金、新光金、中鋼、中信美國公債 20 年、玉山金和永豐金；若以金額來看，則以台積電近 173 億元最多，其次為聯發科 65.6 億元，日月光投控 48 億元，國巨 26.5 億元。

未來一周，上市櫃業者第三季財報進入公布倒數階段，各大廠法說也陸續登場，釋出的展望將持續牽動市場信心，另外，可留意的是，今年宅商機大爆發，電商滲透率提升，隨著雙 11 購物節報到，有利相關業者再寫雙 11 業績新紀錄，值得留意。

永豐金證券則提醒，美國總統選舉進入最後計票爭議，雖然川普四處進行訴訟，但以目前證據和事態來看，附從者有限，不過美國地域廣闊，很難保證不會有可發揮的題材，所以在股價大漲後，建議謹慎看待，其中，美股上周科技股噴發，但相關題材仍有待新總統表明態度，不妨等待。