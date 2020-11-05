台幣一度狂飆近5角 外匯局籲外資：看空台股不用匯進來

台幣今 (5) 日持續強升態勢，央行外匯局長顏輝煌今 (5) 日未對台幣發表看法，僅強調，外資匯入卻大買反向 ETF，光是至 10 月底持有餘額已達 480 億元，要看空台股可以不用匯進來，他並已去函並親自拜會證期局，建議對外資持有台股反向 ETF 做適度的管理。

台幣今日開盤瞬即升值 1.06 角，盤中升值更一度逼近 5 角，相當驚人，一度寫下本波段新高，不過，收盤前 45 分鐘央行加強匯市動態穩定管控，尾盤收在 28.874 元，仍升值 1.32 角，升幅 0.46%，在主要亞幣中升幅最大，台北外匯經紀公司成交值 7.64 億美元，全日高低價差 3.88 角。市場關注前央行總裁彭淮南過去死守的 28.5 元是否還能守得住。

央行日前傳出致電投信了解外資頻頻加碼反向 ETF ，是否有套匯之虞，顏輝煌今日直接證實，已去函並親自拜會證期局，建議證期局對外資持有台股反向 ETF 做適度的管理。

顏輝煌直指，外資如此作法是迂迴規避現行法規，若要看空台股根本無需匯進來，這樣進出會干擾匯市，是二邊賺的手法；央行統計，至 10 月底外資持有反向 ETF 餘額達 480 億元，為歷史新高。

央行 2018 年 1 月也曾關切過外資匯入買反向 ETF，但當時外資僅加碼元大一檔反向 ETF，此次，顏輝煌點名外資對元大台灣 50 反 1 持有比重達 42%，對國泰臺灣加權反 1 持有占比達 80%、對富邦臺灣加權反 1 持有占比更高達 86%，有集中度太高的問題，建議證期局做適當管理。

顏輝煌再度重申，外資進進出出對匯市影響大，央行希望外資匯入就要買股票，賣股票就要匯出。

另外，對於市場高度關注的美國總統大選結果，顏輝煌指出，美國總統和國會議員選舉結果勢必對全球政經和金融情勢有重大影響，在結果出爐前，金融市場不確定性升高，預料市場波動性將加劇，而央行會密切關注國際金融市場變化和國內匯市變動，並採行因應措施。