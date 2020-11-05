iPhone 12 mini/Pro Max首發資費出爐 中華電免綁4年手機0元

中華電 (2412-TW) 今 (5) 日宣布，蘋果第二波新機 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 將於下周五 (13 日) 上午 8 點正式開賣，同時也祭出資費，消費者申辦 5G 1399 元資費、36 個月，搭配指定專案即可 0 元入手。

中華電指出，兩款新機在全台超過 500 間指定服務據點及中華電信網路門市開賣，其中，月繳 5G 1399 元，可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配 36 個月購機方案，iPhone 12 Pro Max 128GB 專案價 20300 元、iPhone 12 mini 64GB 專案價 6300 元；另外搭配指定舊機換新機方案加碼再折 3000 元，頂規旗艦新機 Pro Max 128GB，即可 0 元入手。

中華電認為，上個月新機開放預約後，45 分鐘內即刻預約額滿，據統計，Pro Max 較 mini 更受果粉青睞，顯示高階旗艦主力機型仍是果粉首選，且前 3 名最搶手預約機型分別為 iPhone 12 Pro Max 256G 太平洋藍、iPhone 12 Pro Max 256G 金色、及 iPhone 12 Pro Max 256G 石墨色。

中華電與 PChome 網家 (8044-TW) 攜手雙 11 優惠活動，今日也傳捷報，其中，凌晨 0 點上架國產中衛口罩防疫生活組，一開賣立即被搶購一空；此次推出 MOD 平台購物，也為平台帶來巨大流量，看好後續將持續推出優惠，有望再掀起購物風潮。