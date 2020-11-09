〈金管會備詢〉東洋疑涉以假疫苗真炒股 黃天牧允諾徹查

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2020年11月9號10點34分

台灣東洋代理德國 BNT 新冠肺炎疫苗破局，藍委今 (9) 日於財委會上表示，東洋在行政院前院長林全背書發布取得代理之前，股市交易早上就已先爆量，質疑東洋是假借疫苗之名、行炒股之實，疑涉內線交易，要求金管會徹查，金管會主委黃天牧也允諾，將分兩方向徹查。

立委曾銘宗指出，東洋 10 月 12 日宣布取得肺炎疫苗，但記者會與跟重大訊息發布的內容不一樣，記者會當天，並未提及是「有條件」授權。

曾銘宗進一步提到東洋股價，他表示，之前東洋的交易量以 9 月為例，日均量平均只有 300 到 400 張，但是東洋於 10 月 12 日股市收盤後宣布取得德國 BNT 新冠疫苗代理權，發布重訊時間點是在股市收盤後，但是 10 月 12 日當天東洋就交易了 2405 張，且東洋交易量最高是在 10 月 15 日，一天交易量 3 萬多張，股價也 12 日的從 67.8 元漲到 15 日最高的 90.3 元，質疑這一波誰在買股票？

曾銘宗進一步表示，東洋 11 月 2 日再度爆量成交超過萬張，但是 11 月 3 日就宣布終止授權談判，股價跳空跌停，質疑誰能預知將終止代理先賣出股票，因此要求金管會依法調查東洋有無正式取得授權書及合約，並調查本案是否涉及內線交易？

立委賴士葆也表示，10 月 12 日發布重訊當天早上，就有人爆料東洋下午要發布重訊，很清楚顯示涉及違反內線交易；賴也質疑「你們是怕東洋董座是前行政院長林全不敢查嗎？」

黃天牧回應表示，金管會一定會依法秉公處理，東洋案已經由櫃買中心進行查核，這是櫃買中心直接監理，我們要求儘速查出，惟目前尚未回報結果。

金管會證期局副局長蔡麗玲補充表示，東洋是上櫃公司，櫃買中心有一定的交易監視機制，當股價出現異常狀況，櫃買中心就會啟動監視查核作業，炒股構成要件必須有連續行為，且有「意圖」使股價上揚或下跌，從中獲利的情事。

黃天牧也允諾，本案金管會分兩大部分追查，第一是重大訊息公告是否符合規定，兩周內會要求東洋針對此事提出完整重大訊息公告，第二是追查是否違反證交法涉內線交易，這部分會兩個月內查核清楚，一切都會依法處理。