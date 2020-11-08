代理、開發新冠疫苗不易 台廠可與國際大廠合作取得代工機會

國際新冠疫苗最快明年量產上市，不過台灣在疫苗研發上仍落後國際一大截、代理進展不順，生技中心董事長涂醒哲認為，雖然台灣具有疫苗研發量能，但臨床試驗資金龐大，小廠難以負擔，未來國際銷售也會面臨困難，整體方向需要改變，建議台廠在生產製程有優勢，可朝與大廠合作進行疫苗代工製造。

疫苗開發與新藥開發大不相同，新藥主要針對特定的適應者患者進行治療，疫苗主要施打在健康人身上，並產生抗體，相較教於新藥開發風險更大。

疫苗具有門檻高、生命週期長、市場年複合成長率達 10% 等優勢，另一方面，疫苗從開發、臨床到銷售，所需的資金非常龐大，也出現寡占產業的現象，全球被四大藥廠掌握，其中荷商 GSK 占 24%、美國 Merck 占 23.6%、美國 Pfizer 占 23.7%、法國 Sanofi 占 20.8%，且此 4 大廠在疫情期間，均投入新冠疫苗開發。

涂醒哲坦言，台灣的生技醫療研發技術不比國際差，但台灣在國際上習慣「孤兒化」，試著透過各種方式來爭取國際新冠疫苗，如向 WHO 主導的新冠疫苗全球取得機制平台 (COVAX) 爭取新冠疫苗，但 COVAX 是為解決開發中國家的困難、向國際藥廠代理新冠疫苗，以及自行開發。

涂醒哲認為，國際藥廠的新冠臨床試驗已進入臨床三期，進度非常快速，明年就有機會上市，儘管台灣研發能量優於國際，但在資金、資源遠遠不及國際大廠下，開發速度仍落後，且未來銷售也無法與國際大廠競爭。

涂醒哲建議，除 COVAX 模式會持續外，在代理、研發尚未有大進展下，可透過與國際藥廠合作方式，爭取疫苗製造代工，尤其台廠在製程有一定的標準，且受國際認證，有望成為疫情下其他發展方向。