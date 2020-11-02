公費流感疫苗出貨完畢 國光生前10月營收16.62億元 超越去年去年

國光生 (4142-TW) 今 (2) 日公布 10 月營收，受惠公費流感疫苗出貨完畢，前 10 月營收 16.62 億元，年增 98.86%，已超越去年全年 13 億元，法人看好，國光生後續將陸續出貨軍方疫苗、自費流感疫苗等，加上新冠疫苗補助金挹注，全年有望虧轉盈。

國光生 10 月營收 6.14 億元，月增 37.29%、年增 275.61 億元。國光生今年供應全台約 370 萬劑公費流感疫苗，且已在上月底全數出貨完畢，本月開始將陸續出貨國軍疫苗約 17 萬劑、海外訂單約 40 萬劑，本月營收仍有望維持億元水準。

近期進入接種流感疫苗高峰期，不過卻接連出現民眾出現不良反應，對此，國光生回應，由於新冠疫苗蔓延，今年流感疫苗接種量激增、通報數較高，但若依總施打量及通報比例來看，國光提供的疫苗良率仍偏高。

國光生指出，根據疾管署通報流程，施打疫苗後的任何狀況都屬通報範圍，未必跟疫苗相關，衛福部長陳時中也強調，不良事件不等於副作用，任何不良反應事件都需由專家小組進一步研判才能斷定是否具關連性。

新冠疫苗臨床試驗進度方面，國光生指出，目前一期臨床試驗進度順利，待統整完受試者數據、經主管機關核准後，預計年底將進入二期臨床試驗，此外，將獲得政府 4.58 億元補助金。