〈觀察〉拜登聽牌 對台灣政經六大影響面面觀

美國總統大選結果仍未出爐，但是拜登贏面較大，反映到財經面，似乎利大於弊，台股已經連 5 紅，新台幣更是狂升，6 日彭淮南防線一度失守；面對白宮可能變天，對台灣政經面將有六大影響。

一、拜登擁國際多邊主義思維 台灣加入 CPTPP 機率升高

拜登為了改善美中關係，對台灣的支持程度也許不會如川普這麼熱絡，但因為拜登是傳統的民主黨和國際多邊架構思維，很可能再重回 CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），因為這是他在當副總統時所簽定的，一旦如此，這對於台灣而言或將是個好消息，因為如果在美國支持下，台灣加入 CPTPP 的機會可望提高。

而且正因為民主黨採多邊主義，若拜登當選，由於支持台灣已成美國主流民意和跨黨派共識，等美國重返相關國際組織後，台灣將更有機會與美國談台美貿易暨投資架構協定 (TIFA)、台美雙邊貿易協議 (BTA) 的洽簽。

二、台積電、鴻海美國布局估不變

川普任內，台積電、鴻海先後前往美國設廠，台積電選擇了亞利桑納州的鳳凰城，鴻海則是落腳在威斯康辛州。

若拜登當選，由於不論民主黨、共和黨，對爭取半導體高科技產業到美國投資都已凝聚共識，尤其台積電全球政府事務副總裁克利夫蘭（Peter Cleveland）曾坦言「台積電的目標是加強美國國家經濟安全，鞏固美國半導體業的領導地位，並在鳳凰城創造數千個新的高科技職缺」，因此預期台積電的在美投資將不受影響。

而鴻海，郭台銘日前發表聲明表示：「只要美國聯邦、州、地方各級決策者信守對富士康的承諾，富士康也會信守承諾，完成並持續擴大在威斯康辛州的建案和投資。」

由於鴻海在美國威州於去年底即已聘用超過 520 名員工，並已在當地投資 7.5 億美元，且其中超過 5 億美元投入在威谷科技園區的建設。基於在商言商的原則，分析師認為，即使拜登當選，鴻海投資也不會遭撤掉，畢竟一砍，就是使威州面臨超過 500 人的失業潮，因此預期鴻海投資威州方向不會變，只是需觀察拜登政府是否會縮減其投資規模。

三、美中貿易戰不會消停 惟科技產業鏈選邊站壓力減

川普執政期間，頻頻發動美中貿易戰，美國的「去中供應鏈」思考，使得全球產業鏈重組，但若拜登當選，因為作為科技先進強國，美國已經敏銳感受到中國在各項科技上的急起直追，半導體、5G 只是開始、絕不止於此，因此預期美中貿易戰不會馬上消除，但相對不會惡化。

因為拜登團隊認為，美國要跟中國科技競爭，不是靠打仗，而是靠「強本」來取代，所以預期拜登的對中政策，會帶有歐巴馬時代的強烈印記，用制衡取代制裁，所以可預測在拜登上台後，會降低去中的力道。

一旦去中壓力減輕，台廠可以在「親美不仇中」的思維下，採取更兼顧分散風險與生產效率之「彈性供應鏈」的產業戰略，對我國許多科技產業全球化的布局將更為有利。

四、疫情使寬鬆政策持續 帶動新台幣升值趨勢不變

在疫情仍延燒全球情況下，其影響大過一切，因此不管川普或是拜登當選，因為兩人都無法控制參眾兩院，要調整疫情對美國經濟的衝擊還是要借重貨幣政策，因此 Fed 的寬鬆政策預期還會持續 2 到 3 年，進而帶動非美貨幣走強，新台幣也會跟著一起上漲。

此外，拜登四平八穩的傳統主義性格，預期仍會謹守美國財政部制定的「匯率操縱國」三大標準，包括：「該經濟體對美國貿易順差超過 200 億美元、該經濟體的經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比重超過 2%、該經濟體持續單邊干預匯率市場」；因此我央行進場調節時還是會有所顧忌，所以新台幣看回不回的升值趨勢預料將不變。

五、資金行情 + 產業利多 台股中長期偏多可期

拜登若當選，寬鬆貨幣政策持續，等於資金行情不會斷，加上半導體產業利多、美中貿易戰稍緩解等，都有助台股續揚。

不過極短線來看，因為美國總統大選還是呈現膠著，而且川普走司法途徑抗爭機會很大，雖然一旦掀起紛爭，台股跟隨國際盤震盪難免，但是，中長線來看，無論是藍紅誰勝出、亦或是無法短時間決定勝選者，在參眾議院仍屬兩陣營的情形下，市場不須再擔心極端政策的制定，因此台股中長線偏多可期。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，經濟數據持續好轉半導體元件供不應求趨勢持續，晶圓代工、半導體設備與 IC 設計產業主流地不變，iPhone 12 產量優於近年表現，供應鏈股價表現可以留意，而 iPhone 12 上市成功有助 5G 基礎建設加速，相關題材有機會在沉寂多時之後逐步回復。

彭博分析師也認為，拜登上台後，美中貿易戰會緩解，石化出口業者會隨關稅調降而受益，彭博點名台塑、南亞塑膠、台化將受益。

整體來說，美國總統大選的不確定風險反而已成助力，在投資建議上，隨著經濟回升、企業獲利年增率逐季轉強，11 月台股走勢擺脫橫盤機率高，在基本面正向發展支撐下，樂觀期待後美國大選的股市表現，但仍要留意二次疫情爆發的變數。

六、拜登是否接蔡英文祝賀電話 將是 AIT 處長接任人選風向球

川普政府過去採行友台策略，包含 2018 年《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》，2020 年的《台北法》、《台灣保證法》等，可說是台美關係加溫的里程碑。且近幾年美國在台協會 (AIT) 在台灣的努力也受到重視，包括參訪離島、用台語介紹高雄等，這些行動都大大加強了美國與台灣民眾之間的連結，提升美國主流民意支持台灣，也讓華盛頓的對台承諾更加具體化。

雖然民主黨拜登也在選前盛讚台灣是美國最親密夥伴，但美方未來友台程度還是備受國內民眾關注，尤其當年川普當選時接了蔡英文總統電話，此舉讓北京當局大為跳腳，這次新總統是否會再接蔡英文總統祝賀電話，將成為台美互動層級是否能延續的重要指標。

而 AIT 處長明 (2021) 年任期將屆滿，正因為美國在台協會為美國國務院依據「台灣關係法」所在台設置的代表機構，負責執行美國總統與各政府機關欲與台灣進行的各種計畫，因此拜登是否接蔡英文祝賀電話，可能會成為 AIT 處長接任人選的背景與層級的風向球。