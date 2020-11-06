國巨10月營收72.01億元寫同期新高 Q4需求穩健成長

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (6) 日公告 10 月營收，受到十一長假影響，達 72.01 億元，月減 6%、年增 123%；累計前 10 月營收 526.56 億元，年增 52.6%，國巨表示，目前客戶端需求穩健，MLCC 及晶片電阻的產能利用率逐步拉升、鉭質電容產能持續滿載。

國巨表示，10 月營收較前月減少，主要是受中國十一長假減少四分之一的工作天數影響，不過，國巨認為，雖然全球疫情仍然嚴峻，且國際貿易爭端的不確定性高，但整體來看，需求依舊穩健。

據了解，國巨目前已逐步拉升 MLCC 及晶片電阻的產能利用率、鉭質電容更持續滿載，但在需求穩定增加下，成品庫存天數依舊低於 60 天，仍無法明顯拉升。

國巨強調，未來將持續拓展與各產業中的指標性客戶作為關鍵零組件的策略夥伴，除了擴大市場份額及營運規模外，亦因應未來科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增，提升在高階車用、工業、醫療、航太、5G/IoT 的產值及營收佔比，成為新的營收及獲利動能。

不過，另一 MLCC 廠禾伸堂 (3026-TW)10 月營收 12.4 億元，月減 20.8%、年減 11.3%，呈現雙減，累計前 10 月營收 121.98 億元，由成長轉為衰退，年減 0.3%。