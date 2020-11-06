遠距商機延續 緯創10月筆電出貨創今年新高

代工廠陸續公布 10 月營收，緯創 (3231-TW) 受惠筆電需求動能延續，單月筆電出貨量達 200 萬台，創今年新高，推升營收達 721.92 億元，月增 4.45%，年減 9.65%；英業達 (2356-TW)10 月營收則達 421.06 億元，月減 18.95%、年減 12.6%。

緯創 10 月營收 721.92 億元，月增 4.45%、年減 9.65%，累計今年前 10 月營收 6846.65 億元，年減 3.29%；筆電、伺服器受惠客戶需求維持高檔，單月出貨達 200 萬、22 萬台，月增近 5%，桌機、顯示器出貨量則較上月下滑，分別約 70、90 萬台。

展望本季，緯創指出，隨著工作型態改變，預期筆電出貨將持續維持高檔，出貨將優於上季，單季有望達 520 萬台；顯示器、伺服器則在新客戶、新產品挹注下，出貨量將持平第 3 季並較去年同期小幅下滑。

緯創表示，去年筆電出貨量約 1740 萬台，今年出貨量則有望年增 1 成，超過 1900 萬台；伺服器全年維持雙位數成長、顯示器同步看增，僅桌機會較去年衰退。

英業達 10 月營收 421.06 億元，月減 18.95%、年減 12.6%，前 10 月營收；前 10 月營收 4249.23 億元，年增 1.28%；出貨方面，10 月出貨量約 170 萬台，月減 10%、與去年同期相當；前 10 月出貨量約 1650 萬台，年增 5.77%。

展望第 4 季，法人指出，英業達受惠遠距商機，今年全年高峰落在第 2、3 季，估第 4 季筆電、伺服器動能都將放緩、進入新舊品調整期，預期英特爾明年首季推出 TigerLake、IceLake 新平台後，動能才可望回溫；智慧裝置方面，受疫情衝擊全年仍將較去年衰退。