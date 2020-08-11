〈英業達法說〉智慧裝置新機款進入試產 下半年拚反彈

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (11) 日召開法說，英華達總經理何代水表示，上半年智慧裝置等消費性產品受疫情影響較大，加上第 2 季是傳統淡季，營運不如往年，但集團持續強化動態調整步調，擴大海外布局，估下半年在新機款帶動下，營運可望重回成長。

從營收比重分析，第 2 季英業達智慧裝置營收比重衰退至 6%，營收達約 100 億元上下，較去年占比逾 1 成，營收平均達 200 億元水準，衰退幅度明顯擴大，何代水指出，第 2 季是傳統消費性電子淡季，加上疫情衝擊消費市場，坦言今年對英華達是辛苦的一年，將動態調整因應。

何代水表示，上半年在疫情衝擊下，英華達上海、南京廠皆正常營運，也完成產線調整，將銷往美國的產品移往馬來西亞生產，客戶產品皆未被徵到關稅，但受終端消費疲弱，拖累營運表現，預期下半年隨著市場回溫，加上新機款試產投入，第 3 季營運可望轉好。

海外布局進度方面，何代水表示，目前馬來西亞生產主要是與當地夥伴合作，但集團已在當地設廠，估第 4 季完工後，明年將正式啟用，提升產品生產效率、接單能力，年初也在越南設立子公司，但礙於疫情影響，相關建置進度要到疫情緩和後再評估。

展望未來，何代水表示，今年是消費性電子產品面臨動態調整的一年，英華達將積極爭取歐洲、中國客戶訂單，分散單一客戶風險，並朝智慧穿戴、智慧音箱、智慧家居、5G 模組等四大業務發展，近期包含呼吸器、計步器、空氣清淨機需求都有成長。