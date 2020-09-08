上月基期墊高 緯創、英業達8月營收月減約1成

代工廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收結果，受 7 月基期墊高，加上客戶拉貨動能放緩，營收均較 7 月衰退近 1 成，其中，緯創 8 月筆電出貨達 160 萬台，月減 5%，英業達則持平上月達 190 萬台。

緯創 8 月受基期墊高影響，筆電、伺服器出貨小幅下滑，單月合併營收回落至 700.12 億元，月減 10.77 %、年減 0.08%，累計今年前 8 月合併營收達 5433.57 億元，年減 0.92%。

出貨方面，緯創 8 月筆電出貨達 160 萬台、月減 5.88%，伺服器出貨則達 22 萬台、月減 12%，桌機、顯示器皆持平上月，出貨達 80 萬台。

緯創表示，第 2 季基期較高，第 3 季筆電出貨仍可恢復到過往水準，約達 460-490 萬台，季減 5-10%，第 3 季伺服器保持成長，桌機、顯示器出貨估持平第 2 季，第 4 季需求則仍不明朗。

緯創進一步指出，從各產品出貨量來看，上修全年筆電出貨看法，今年出貨有機會較去年 1740 萬台增加，伺服器則維持雙位數成長、顯示器也可望成長，僅桌機較去年衰退。

英業達 8 月合併營收達 447.34 億元，月減 8.14%、年增 8.04%，累計今年前 8 個合併營收達 3308.67 億元、年增 1.44%，出貨方面，8 月筆電出貨量達 190 萬台，持平上月、年增 18.75%，累計前 8 月出貨量達 1290 萬台。

英業達表示，受惠教育需求暢旺，9 月筆電可望維持高檔，但由於第 2 季基期墊高，第 3 季筆電出貨估將持平或較第 2 季小幅下滑，伺服器則預期在美系資料中心客戶拉貨下出貨維持高檔，但受產品組合變化，產品單價 (ASP) 較低，將力拚第 3 季營收持平第 2 季。

展望下半年，英業達指出，全年高峰估落在第 2 季，第 4 季筆電、伺服器動能將放緩、進入新舊產品調整期，因英特爾 (INTC-US)TigerLake、IceLake 新平台估明年首季才推出，智慧裝置方面，因屬消費性產品仍受疫情衝擊，全年估將較去年衰退。