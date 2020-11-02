〈華新科展望〉訂單能見度長達3個月 Q4沒有悲觀理由

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 發言人李定珠今 (2) 日表示，第四季雖然進入傳統淡季，但訂單能見度仍長達 3 個月，支撐報價持穩，加上庫存水位偏低，整體來看沒有悲觀的理由，就算不加合併佳邦 (6284-TW)，第 4 季自身營收也可維持年增。

李定珠認為，疫情帶動在家上班、遠距教學等，成為新的生活常態，加上車用需求逐漸好轉、高階產品接單提升等，目前訂單能見度佳，且庫存水位只有 45 天，低於正常的 2-3 個月。

李定珠指出，今年整體擴產幅度達 2 成，但目前無論積層陶瓷電容 (MLCC) 及晶片電阻稼動率都在 9 成之上，反應需求強勁、供給吃緊。

華新科今年也在桃園、高雄等地添購不動產、廠房，持續為擴產做準備，李定珠透露，明年資本支出不比今年少。

除二大產品線需求強勁外，華新科近期積極佈局的低溫共燒陶瓷 (LTCC)，供給同樣吃緊，李定珠透露，目前看來不排除有漲價的可能性，由於供給吃緊，華新科也規劃 LTCC 的產能，在未來 5 年每年成長 10%。

目前華新科產品主要應用營收占比來看，5G、手機等網通通訊約 30-35%，工控 27-28%、電腦及筆電等消費性產品也約 27-28%，車用則約 5-6%。