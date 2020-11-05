比特幣衝上14000美元 選舉不確定性推升上漲動能

比特幣價格週三 (4 日) 升破 14000 美元，為 2018 年 1 月以來新高，其餘主要加密貨幣也在上漲。市場如今愈來愈看好拜登將當選美國總統，川普將連任失敗，但動盪的過程有利加密貨幣走高。

至台北時間 14:00，比特幣在主要交易平台報 14331 美元，24 小時漲幅 3.7%，近 7 天漲幅 7.6%。以太幣漲幅更接近 5%，萊特幣也有 4% 以上漲幅。在選舉開票階段，美國股市、債市均上揚。

(圖表取自 Investing.com)

最新開票情況顯示，拜登還差 6 張選舉人票就能贏得選舉，市場預測，拜登如今獲勝機率為 84%，川普為 17%，扭轉了早前 29%-71% 的局面。

許多加密貨幣愛好者指出，美國總統大選不確定性持續，將有利數位貨幣資產。

ProChain Capital 總裁 David Tawil 表示，技術上說，沒有總統的時間愈長，與人群之間沒有共識的時間愈長，都有利加密貨幣。如果法院被迫介入，動盪會持續一段期間，加密貨幣將贏得更多人的支持。

更多傳統金融公司近期表現出對比特幣更高的興趣，PayPal Holding Inc. 在 10 月份決定允許客戶訪問加密貨幣，Fidelity Investments 在今年夏天推出了比特幣基金，都幫助了比特幣的上揚。

不過，圖表技術專家認為，如果比特幣想要保持向上，必須在 14000 美元上方待更長時間。目前比特幣處於超買區域，代表走勢可能會稍做喘息後，才會向上。

Oanda Corp. 資深市場分析師 Edward Moya 表示，本週有關比特幣與絲綢之路黑市活動可能存在聯繫的消息，並未打擊投資情緒，通常這類負面消息會為價格帶來壓力，但現在未見到拋售現象。