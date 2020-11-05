撼訊顯卡動能回溫 Q3單季虧為盈每股賺0.61元

顯卡廠撼訊 (6150-TW) 今 (5) 日公告第 3 季自結財報，受惠遠距工作、遠距教學需求，第 3 季顯卡動能強勁，加上比特幣價格回升，也帶動出貨成長，單季由虧轉盈，稅後純益達 2482.2 萬元，每股賺 0.61 元，但受上半年虧損拖累，前 3 季每股仍虧 0.03 元。

撼訊第 3 季合併營收 11.25 億元，季增 46.36%、年增 34.39%，毛利率 7.83%，季增 2.39 個百分點、年增 0.79 個百分點，營益率 2.93%，稅後純益 2482.2 萬元，均由上季、去年同期負轉正，每股純益 0.61 元。

累計撼訊前 3 季合併營收 24.73 億元、年增 13.5%，毛利率 6.7%、年增 2.18 個百分點，但受上半年虧損影響，營益率 -0.03%、稅後虧損 108.2 萬元，每股虧 0.03 元，虧損逐步收斂。

展望第 4 季，法人認為，隨著超微 (AMD-US) 發布最新採用 7 奈米製程的 Radeon RX 6000 系列顯示卡，可望再掀一波顯卡換購潮，挹注撼訊第 4 季營運維持獲利，全年也將轉虧為盈，擺脫虧損。

另一方面，美國 PayPal(PYPL-US) 近期宣布將允許用戶使用加密貨幣買賣交易，加上美國總統大選持續膠著，激勵加密貨幣重啟漲勢，價格走高，根據最新報價，近一日比特幣最高來到 14674 美元，攀上近兩年新高，市場再掀挖礦潮，也有助撼訊營運增溫。