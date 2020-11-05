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三大法人今買超台股171億元 外資買超台積電近1.2萬張

三大法人今買超台股171億元，外資買超台積電近1.2萬張。(鉅亨網記者張欽發攝)
三大法人今買超台股171億元，外資買超台積電近1.2萬張。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股今 (5) 日由 IC 設計、生技及節能概念股領軍，以盤中最高點作收，收復 12900 點大關，指數終場收 12918.8 點，三大法人合計買超 171.03 億元，外資今天加碼台積電 11839 張，連三日買超。

外資及陸資今日買超 153.72 億元，投信賣超 0.93 億元， 自營商買超 18.24 億元；外資在期貨市場外資未平倉合約口數增加 2582 口，累計未平倉合約口數為 35469 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為，台積電 (2330-TW)、日月光投控、第一金、玉山金、永豐金、元大金、彩晶、中信金、開發金、中鋼。今天外資集中市場賣超較多的個股為，長榮、友達、友達、聯電、陽明、南紡、聯合再生、泰金寶 - DR、中興電、正文。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，陽明、大成鋼、長榮、聯電、南電、建大、景碩、聯茂、奇鋐、致伸。今天投信在集中市場賣超較多的個股為，華航、元晶、台達化、正隆、旺宏、冠德、榮成。健策、金像電、裕隆。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，長榮、京元電、彩晶、東森、中鴻、陽明、強茂、台玻、中興電、潤泰新。今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，聯電、友達、群創、榮成、國產、大成鋼、力麗、王道銀行、華夏、台橡。

今天台股以盤中最高點作收，證券分析黃漢成指出，台股指數走勢偏多，目前來看，指數將蓄勢向上挑戰 13031 點。

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