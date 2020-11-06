〈台股盤前〉美股大漲增添多頭士氣 震盪中靠攏萬三關卡

台股昨日開平高盤後緩步上漲，終場收在 12918.8 點，上漲 50.9 點，成交值縮至 1742.71 億元，而隨著美股四大指數再度全面大漲，今 (6) 日盤面氣氛偏多，法人認為，美國選舉的不確定因素漸趨尾聲，使美股大走慶祝行情，台股關注焦點也將逐漸轉回基本面，惟留意美國總統川普發動法律戰對市場信心的影響，預料短線將持續震盪向上挑戰萬三大關。

由於華爾街期望總統大選與國會選舉結果將很快出爐，美股再度大漲，道瓊指數上漲 542.52 點或 1.95%，收 28,390.18 點，標普 500 指數上漲 67.01 點或 1.95%，收 3,510.45 點，那斯達克指數上漲 300.15 點或 2.59%，收 11,890.93 點，費城半導體指數上漲 104.94 點或 4.40%，收 2,489.16 點。

三大法人昨日合計在集中市場買超 172 億元，其中，外資買超 154 億元，為連 3 買，也創近 1 個月來單日最大買超，回補力道明顯轉強，自營商買超 18.3 億元，呈連 3 買，僅投信微幅調節賣超近 0.3 億元。

美國總統候選人拜登最新發表談話，強調每張選票都必須計算，當計票結束無疑會獲勝，並呼籲支持者保持耐心。

而美聯社報導，喬治亞州和密西根州法官分別在 5 日駁回川普團隊提起的拒絕遲到選票和停止計票之訴。

手機晶片龍頭廠高通公布上季財報和本季展望均優於市場預期，並提高明年 5G 手機的出貨量預測，估將是今年出貨量 2 倍左右。

任天堂上半年度的營業利益創下歷來最高後，罕見在年中調高全年財測並上修 Switch 遊戲機年度銷量，有利相關台廠供應鏈拉貨動能。

蘋果傳大舉備貨，要求供應商在明年 2 月前生產 250 萬台搭載自家設計中央處理器 (CPU)AppleSlilicon 的 MacBook 筆電。

不過，消息人士透露，蘋果正處理 iPhone 和其他產品所需的電源管理晶片短缺問題，若問題難解，恐衝擊年底旺季出貨。

整體來看，法人認為，美國大選不確定因素逐漸緩和，將回歸基本面，而未來美國新總統的政策為牽動股市資金動向的主要觀察方向，不過，短線上因全球疫情持續升溫，將再成選後的另一關注重點。