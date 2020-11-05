〈美國大選膠著〉拜登續領先 法人：未來施政遭杯葛不確定性升溫

美國總統大選持續計票中，法人表示，如果最後確定由民主黨拜登勝出，屆時其政策推動恐遭參議院共和黨議員杯葛機率不小，將使美國的政策前景將面臨較高的不確定性。

路博邁多元資產投資長 Erik Knutzen 表示，假設最後由拜登當選，投資人得思考拜登的財政刺激方案對上已提出的加稅與其他法規政策，最後能帶來多大的經濟刺激效果，以及拜登提出的政策會在參議院受到共和黨議員多大的阻撓。

Erik Knutzen 表示，在選舉結果底定前，市場將持續陷入波動性，進而推升避險情緒，各種因素料將使得美國國庫券殖利率維持穩定、甚至是進一步下降。

Erik Knutzen 進一步指出，在殖利率維持穩定的環境下，加上民主黨全面執政可能帶來的加稅與加強法規監管的威脅下降，具備防禦性質的大型科技成長股將持續表現領先。

值得注意的是，如果疫苗研發受挫則波動性可能進一步加劇，儘管目前歐美疫情再度爆發，但是投資人的信心大致不受影響，原因在於持續對疫苗研發與新一輪的刺激政策抱持期待；但如果投資人開始對疫苗研發與財政刺激的前景產生疑慮，年底前市場波動性將明顯加劇。

紐約梅隆投資管理分析，大選的不確定結果將使市場動盪加劇，直到選舉結果解決，美元將繼續受到不確定性的影響，美國國債收益率將下降，並影響風險性資產。

紐約梅隆投資管理指出，兩院都向民主黨人轉移的可能性似乎不太大，從而增加了關於有意義的財政計劃的辯論可能進一步支持美國國債和風險資產的機會。”