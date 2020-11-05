GIS-KY 10月營收續站穩百億元 Q4筆電、平板動能仍強

觸控模組大廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收，受惠部分筆電新舊產品交替影響，單月營收回落至 110.49 億元，月減 8.25%、年減 11.54%，展望第 4 季，業成表示，遠距商機動能仍強，看好筆電、平板需求仍將維持高檔。

業成累計前 10 月營收達 1002.9 億元，年增 2.12%，法人表示，業成短期受產品交替影響，但受惠筆電、平板等 IT 需求延續，加上 MiniLED 筆電、OLED 高端機種超聲波屏下指紋滲透率提升，第 4 季營運可望維持高檔，至於手機應用成長幅度則相對有限。

另一方面，法人指出，近期中國觸控模組大廠歐菲光受貿易戰等因素衝擊，部分品牌廠調整訂單配比給台廠，有助業成、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 第 4 季營運動能成長。

因應客戶需求，業成日前也投資 21.98 億元在成都擴充產線，據了解，業成主要將擴增平板觸控模組產線，預計明年上半年完工投產。

宸鴻今也公告 10 月合併營收，同樣反映新舊產品調整，單月營收僅 77.14 億元，月減 27.16%、年減 46.72%，累計今年前 10 月營收達 968.07 億元，年減 15.19%。