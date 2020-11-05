頎邦Q3純益季增45% 前三季每股賺4.05元

驅動晶片封測大廠頎邦 (6147-TW) 今 (5) 日公布第三季財報，稅後純益 10.15 億元，季增 45.42%，年減 15.42%，每股稅後純益 1.55 元，前三季稅後純益 26.45 億元，年減 17.8%，每股稅後純益 4.05 元；受惠驅動晶片測試需求暢旺，以及漲價效應，頎邦毛利率回升至 3 字頭，帶動前三季每股純益達 4.05 元。

頎邦第三季營收 57.73 億元，季增 15.11%，年增 5.95%，毛利率 30.41%，季增 5.03 個百分點，年減 5.42 個百分點，營益率 23.78%，季增 5.25 個百分點，年減 4.88 個百分點，稅後純益 10.15 億元，季增 45.42%，年減 15.42%，每股稅後純益 1.55 元。

頎邦前三季營收 161.15 億元，年增 6.28%，毛利率 27.79%，季減 5.58 個百分點，營益率 21.2%，年減 5.45 個百分點，稅後純益 26.45 億元，年減 17.8%，每股稅後純益 4.05 元。

展望後市，頎邦看好，測試產能至少滿到明年上半年，加上非驅動晶片測試事業持續成長，及與華泰的合併綜效明年下半年顯現，營運將有相當顯著的成長。