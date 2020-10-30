〈中華電法說〉行動通訊資本支出上修 全年仍維持307億元

中華電 (2412-TW) 今 (30) 日舉行線上法說，總經理郭水義表示，由於今年積極建置 5G 網路相關設備，上修行動通訊資本支出，將高於原本的 98 億元，不過會調整其他業務，全年資本支出仍維持 307 億元。

中華電衝刺 5G 相關建設，今年全年資本支出約 307 億元，創近 6 年新高，郭水義指出，行動通訊支出約 98 億元、5G 基地台建設、設備建置等，比重約 75%。

中華電為配合政府 5G 基地台加量、加速原則，建置時程計畫從 5 年縮短至 3 年，規劃今年底基地台數量超過 4000 座，明年超過 8000 座、上看 1 萬座，董事長謝繼茂指出，因應客戶對 5G 網路使用需求，截至第 3 季底，全台已建設 3000 座。

MOD 業務方面，郭水義表示，雖然第 3 季 MOD 客戶數、營收較前一季、去年同期小幅衰退，但 MOD 廣告營收逆勢成長，年增 13.5%，預期明年 MOD 陸續推動新項目，營收有望進一步成長。

謝繼茂指出，第 3 季資通訊專案營收表現強勁，年增 84.9%，此外，受惠在家工作及居家學習趨勢，IDC 雲端資料服務需求強勁，目前也已展開 IDC 下一階段業務擴充計畫。