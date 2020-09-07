觸控雙雄8月營收不同調 TPK月減近2成 業成重回百億元

觸控模組雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW)、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今(7) 日公告 8 月營收，雙雄營收不同調，業成在新品動能帶動下，營收較上月成長，重回百億元，宸鴻則受新舊產品交替影響，營收月減近 2 成，但隨著新品動能提升，雙雄對下半年營運仍正向。

業成 8 月營收達 106.55 億元，月增 7.01%、年減 2.66%，累計今年前 8 月營收達 771.98 億元，年增 4.73%。

業成 7 月受新舊產品交替影響，單月營收跌破百億元大關，隨著新品拉貨動能回溫，8 月營收重回百億元，受新舊產品交替影響逐步降低，法人指出，平板、筆電需求仍維持高檔，業成產能接近滿載，訂單能見度可看到年底。

宸鴻 8 月則受新舊產品交替影響，月營收意外滑落，僅達 100.28 億元，月減 18.02%、年減 21.11%，累計今年前 8 月營收達 785.02 億元，年減 7.48%。

展望下半年，宸鴻同樣看好遠距商機延續，9 月筆電、平板產品動能可望回升，加上客戶新品推出，下半年傳統旺季可期，仍維持第 3 季營收季增 15-20% 目標，9 月估將維持百億元水準，達逾 110 億元。

宸鴻因應客戶需求，計畫持續擴充液晶面板模組 (LCM) 產線，估明年首季產能將較現在增加四倍，可望逐步貢獻營收，奈米銀方面，目前也有兩條產線，除電子白板需求維持高檔外，也規劃朝中小尺寸產品發展。