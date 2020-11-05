〈瑞軒展望〉Q4歐美電視需求續強 全年出貨年增逾1成

電視品牌組裝大廠瑞軒 (2489-TW) 受惠中國、歐美客戶復工，加上終端市場需求回溫，第 3 季可望獲利彌補上半年虧損，全年也將維持獲利，瑞軒表示，下半年電視、電競顯示器等出貨動能強勁，估全年出貨可望年增逾 1 成，上看 450 萬台。

瑞軒第 3 季是傳統電視銷售旺季，加上下游廠商積極備貨，整體電視及電競顯示器訂單出貨量大增，統計第 3 季電視及電競顯示器出貨達 120 萬台、季增近 1 成，滑鼠、Webcam 等電腦周邊出貨也達 290 萬個，季增 31%，SoundBar 產品則維持往年水準。。

展望未來，瑞軒指出，肺炎疫情推升遠距教學、居家工作風潮，帶動第 3 季電腦相關產品銷售，其中 9 月電視、Webcam 電腦周邊等產品出貨動能強勁，依目前訂單能見度，10、11 月出貨可望維持 9 月高檔，加上面板景氣回溫、報價上揚、下游電視品牌廠拉貨熱潮等因素，對第 4 季營運審慎樂觀。

瑞軒第 2 季在需求回溫、生產規模回復下，單季營運由虧轉盈，但受第 1 季虧損拖累，上半年每股仍虧 0.17 元，市場預期，瑞軒第 3 季在需求回溫、營運轉佳下，單季營運可望維持獲利，全年將維持獲利。