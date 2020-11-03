〈蘋果新產品亮相〉新Mac將問世 鴻海拿下過半訂單 成新品三冠王

蘋果預計台灣時間 11 月 11 日凌晨舉行發表會，將發表首度採用 Apple Silicon (Arm 架構晶片) 的 Mac ，共有 3 款機種，其中，鴻海在中低階款拿下過半訂單，加上在中高階 iPhone 12、Apple Watch Series 6 也具主導地位，成蘋果新品三冠王。

蘋果透過經典標語「One more thing」來為 11 月中旬的發表會命名，外界普遍認為，此次新品將聚焦在採用 Apple Silicon 的 Mac，預計有 13 吋的 MacBook Air ，13 吋、16 吋的 MacBook Pro 等 3 種機型。

據了解，過往鴻海在 Macbook 系列產品，主要以中低階平價版本為主，知情人士透露，鴻海今年將推出的新款 MacBook Air 中，取得訂單占比同樣過半。

除筆電外，鴻海今年 IPhone 12 系列中高階版本，同樣也拿下極高占比訂單比重，Apple Watch Series 6 也拿過半訂單。

在 Apple Watch Series 6 銷售暢旺、iPhone 12 系列預購熱烈，加上新款 MacBook Air 上市，法人看好，在換機潮帶動下，鴻海營運可望一路旺到明年首季。