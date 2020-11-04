抗菌商機歌林雙11送很大 CP值高輕鬆買年底就等這一波

憶聲 (3024-TW) 旗下歌林品牌看準後疫情時代，家電市場對於清潔、抗菌商品的需求依然不減，特和 MoMo 購物網合作推出雙 11 活動方案，消費者只要購買洗衣機、吸塵器、銀離子抗菌除濕機等商品，不僅功能多元實用、價格親民，還另贈筋絡按摩槍、美食鍋小家電，CP 值超高，年末送禮、自用都適合，趕快抄筆記，列入您的購物清單。

時序已近年底，歌林 kolin 為感謝消費者今年的一路支持與愛護，特於本次的雙 11 活動方案，將祭出各項超值的獨家優惠，以回饋消費者。如歌林 27 公升強力除濕機 KJ-A2711B，不僅擁有一級能效，節能環保，其超大的除濕量，加上銀離子抗菌濾網，能有效除濕、促進室內空氣循環，購買此機型還加贈歌林筋絡按摩槍 KMA-MN777 一台，促銷價只要 9,900 元，非常實惠。

此外，消費者只要於活動期間內，購買歌林 43 型 FHD 液晶顯示器 KLT-43EF03、326 公升一級能效變頻雙門冰箱，也是買一送一，同樣加贈歌林筋絡按摩槍一台，前者只要 7,900 元，後者 16,900 元，紛紛挑戰市場最低價，要入手就趁現在。

而針對家庭主婦、小資族最愛的吸塵器、洗衣機商品，歌林一樣不手軟，如歌林無線吸塵器 KTC-A1203WS，吸力超強、直立，手持二合一，使用更便利，價錢下殺至 1,999 元；歌林 16KG 單槽洗衣機 BW-16V03，榮獲省水、節能雙標章，且採用更靜音、節能的變頻直驅變頻，專案優惠價 10,900 元，不僅含基本運送安裝，更獨家送 1.5L 防燙多功能美食鍋 KPK-SD1917，數量有限，要搶要快！

歌林雙 11 檔期，絕對要帶給消費者滿滿高 CP 值的感受，現在就上 momo 購物網平台，搜尋「雙 11」、「歌林」、「kolin」關鍵字，了解更多優惠資訊。