國產攜三公司推ALC複合牆 聯手打造最強防火建材

國產 (2504-TW) 宣布，攜手旗下國宇，矽酸鈣板廠惠普 (8424-TW)、青鋼 (8930-TW)、台灣亞德士等，四強聯手推出「ALC 複合牆」，強化防火建材領域佈局。

國產表示，目前坊間常見實心牆系統有 RC 混凝土牆、紅磚牆與濕式灌漿牆，以輕隔間來說，濕式灌漿牆最常見，但濕式灌漿牆是以水泥砂漿混合保麗龍球填充，未必充填飽實，隔音效果極差，而且僅板材防火，內部的保麗龍球燃點低，燃燒後易產生戴奧辛。

國產此次推出的「ALC 複合牆」，就是為了取代濕式灌漿牆的痛點而誕生，產品系統的最外層使用惠普 6mm 矽酸鈣板，中間是國宇建材 ALC 輕質磚砌塊，並以青鋼鍍鋅骨架固定，再以台灣亞德士黏著劑黏結，創新工法領先業界。

此外，根據《建築技術規則建築設計施工編》第 86 條規定，分間牆與分戶牆需達到耐燃一級，並具有 1 小時防火時效，代表在攝氏 1045℃高溫下，牆體仍足以負荷載重應力且未破壞之可燃時間達 1 小時以上，且不產生濃煙。

國產也將 ALC 複合牆試體 (輕質磚厚度 6.5～15cm)，委由國家級權威機構「台灣防火科技」試驗，通過連續 3 小時、攝氏 1045℃高溫的嚴格防火測試，具備防火時效 1～3 小時的防火性能，國產強調，希望透過驗證達到符合法規標準，並取得內政部核發的防火時效認證。

且相較於 RC 牆、紅磚牆與濕式灌漿牆，ALC 複合牆具實心牆質感，質地輕盈可減少建築物負擔，價格經濟實惠有競爭力，可取代濕式灌漿牆，而且材料皆可回收，是對環境友善的綠建材，無論科技大廠、房建住宅、商辦大樓，都能全方位滿足建材市場的需求。