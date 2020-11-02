KY公司法說會登場 11/13日鼎炫-KY、茂林-KY打頭陣

第一上市公司 (KY 股) 第 3 季財務說明會 11 月中旬即將開跑，預計共 12 家 KY 公司代表前往證交所與投資人面對面說明公司財務狀況與營運方針，11 月 13 日將由鼎炫 - KY(8499-TW)、茂林 - KY(4935-TW) 打頭陣。

證交所表示，本月 13 日法說會先由鼎炫 - KY、茂林 - KY 登場，16 日則有 ABC-KY(6598-TW)、康控 - KY(4943-TW)、永冠 - KY(1589-TW)；30 日則有吉源 - KY(8488-TW)、六暉 - KY(2115-TW)。

12 月 7 日則由基勝 - KY(8427-TW)、全宇 - KY(4148-TW)、英瑞 - KY(1592-TW)；8 日: 由台南 - KY(5906-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 壓軸。

證交所表示，「第一上市公司財務業務說明會」提供上市公司與投資人面對面溝通平台，讓投資人了解第一上市公司營運績效。

證交所指出，第一上市公司財務業務說明會將邀請國內三大法人、四大基金暨一般法人及證券商人員參加，投資人可透過證交所網站同步收看實況，了解相關公司及其產業之發展情形。