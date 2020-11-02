外資終止連六賣 內外資同步加碼日月光投控、面板雙虎

台股今 (2) 日在金融、傳產強勢撐盤，加上台積電尾盤拉抬下，終場翻紅上漲 44.97 點，收在 12591.31 點，外資也終止連六賣，轉為買超 29.1 億元，三大法人土洋對作，但內外資同步鎖定加碼日月光投控、面板雙虎，外資更大買日月光投控逾 4.4 萬張，加碼金額 29.9 億元。

觀察外資前十大買超標的，日月光第 3 季財報亮眼，前 3 季每股賺 4.12 元，創兩年高，外資大買 44827 張居冠，群創 25453 張、元大台灣 50 反 1 則有 21234 張，聯電、元大金、聯合再生也分別有 15554、10643、10195 張，其他則依序為新光金、陽明、大亞、友達。

賣超方面，外資大砍避險指標富邦 VIX 達 18344 張，國喬、旺宏、華邦電也有 7599、6698、6353 張，其他則依序為長榮、奇力新、緯創、京元電、元大台灣 50、泰金寶 - DR。

投信則鎖定加碼長榮 15981 張，面板雙虎友達、群創分居二、三名達 5159、3144 張，日月光投控也有 2992 張，其他依序為萬海、大成鋼、系統電、奇力新、景碩、國喬；賣超方面，投信大砍聯電 5465 張，欣興、冠德、世芯 - KY 分別有 3562、2295、1087 張，其他依序為華通、家登、正隆、創惟、元晶、聯陽。

期貨方面，外資減碼多單 807 口，多單未平倉口數達 27584 口，投信加碼 220 口空單，空單未平倉口數來到 43541 口，自營商則加碼 221 口多單，多單未平倉口數達 16724 口。

法人表示，本周在美國大選結果出爐前，多數投資人選擇提前降低持股應變，預期台股將維持多空交戰震盪整理格局，建議投資在主流權值股回穩前保守操作，也要留意歐美疫情有擴大跡象，加劇市場風險。