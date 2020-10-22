大同經營權變天明將恢復一般交易 盤中亮燈漲停

大同 (2371-TW) 正式變天改由市場派主導，經營權之爭宣告落幕，證交所也宣布，大同股票將自 23 日起恢復一般交易，擺脫全額交割股行列，激勵大同股價重回 20 元關卡，盤中直奔漲停來到 21.35 元，成交量逾 3 萬張。

大同昨日召開股東臨時會進行董事會改選，最後由市場派取得三分之二席次，拿下 5 席董事、2 席獨董，正式入主大同董事會，百年老店經營權宣告易主。

大同董事會預計下周四 (29 日) 前舉行，對於大同未來營運計畫，三圓建設董事長王光祥表示，從當選董事名單來看，具備營建、機電、管理等背景的專業人士，加上林文淵在產業具有豐富經驗，預期未來營運將可繳出亮眼成績單，此外，未來公司所有資訊都將透明化，讓股東了解大同的營運動向。

王光祥強調，大同雖有龐大土地資產，其中北市中山北路的土地最為重要，不過該土地資產屬於國家資源，不會馬上開發，此外，位於大安區的芙蓉大廈，因目前仍持續有出租，短期也同樣不會開發，未來則擬依循政府祭出的舊大樓政策進行改建。

現任董事長林郭文艷則發聲明表示，將一如往昔與大同經營團隊，全力守護國安、資安與大同的百年基業，目前大同持續營運、員工安定，是最急迫且重要的課題。