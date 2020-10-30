台股失守12600 官股本周斥106億元連五買穩盤

台股隨美股震盪下挫逾百點失守 12600 點，為力抗賣壓官股券商本周天天進場買超，合計買超金額 106 億元，主要鎖定遭外資砍殺的台積電、聯電、玉晶光、元大高股息、國泰金、群創與聯發科等。

隨著美國總統大選逼近與歐美疫情升溫，引發市場恐慌性賣盤出籠，台股隨美股震盪，不僅蘋概三王股價熄火，包括聯電、群創等指標個股也在賣單調節下股價收黑，其中聯電更遭三大法人聯手賣超，合計賣超近 10 萬張。

向來與外資對作的官股券商，今 (30) 日持續進場買超，買超標的主要鎖定台積電、聯電、玉晶光、國泰金、群創與聯發科等個股，透過指標個股拉抬盤勢，另外，元大高股息、台灣 50 兩檔 ETF 也在官股券商買進名單中。

台股本周周線收黑，單周下跌 352.48 點，跌幅約為 2.73%，上市公司市總值降至 38 兆 2464.35 億元。

富蘭克林華美投信表示，受美歐新冠肺炎疫情單日確診人數再攀高，加上美國總統大選前市場觀望氣氛濃厚，美股持續修正，影響台股拉回整理，建議不妨持續觀察，留意逢低進場的機會。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，歐美地區部分國家重啟居家隔離政策，將再次衝擊各國經濟表現，市場除擔憂疫情惡化之外，加上美國總統大選下周 11 月初啟動開票，盤面觀望氣氛濃厚，資金出現暫時停看聽的觀望態度。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股仍大致維持高檔震盪格局，主要受到市場擔憂美國總統大選及歐洲疫情升溫影響，不確定性催化市場觀望氣氛。

廖哲宏表示，美國 GDP 因疫情在第 2 季暴跌後，並在第 3 季出現有史以來最快速增長，年化季增率高達 33.1％，大幅高於道瓊調查經濟學家預期的 32%，主要增長則來自消費者活動的復甦。

另外，隨著歐洲肺炎疫情再起，對於歐洲相關政府是否進行嚴格的封鎖隔離政策，將是未來觀察重點。