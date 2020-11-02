〈觀察〉台鋼廠海外佈局擁利基 反傾銷成優勢

全球鋼品貿易壁壘興起，台廠也積極遠赴海外投資設廠，一舉將貿易壁壘轉為優勢，在進口供給大幅減少、內需市場只能尋求在地產能，將導致供需吃緊、產品報價走揚，將有助鋼廠營運表現。

以國內業者來看，目前因應反傾銷，而展開海外佈局的包括在美國擁有鋁捲板、不銹鋼通路領導地位的大成鋼 (2027-TW)，以及不銹鋼管廠允強 (2034-TW) 等赴土耳其設廠。

業界人士分析，美國鋁捲板以及土耳其不銹鋼市場的共通點，在於需求穩定成長，但供給長期不足，多仰賴進口，以美國鋁捲板來看，全年消費量約 8-9 成來自國外，在美國頻頻祭出反傾銷等貿易保護措施下，供給吃緊將成常態。

土耳其來看，每年不銹鋼國內需求約 70 萬噸，但有 70-75% 需要進口供應，等同每年有 45 萬噸仰賴進口，且在內需穩定成長、進口品又有反傾銷稅率下，在地生產將有優勢。

隨著國外產品大量銷入國內衝擊價格，美、土國內廠商提出反傾銷調查，再度導致當地市場供需吃緊、支撐產品價格走揚，大成鋼、允強海外在地化佈局效益更將因此放大。

允強坦言，投資土耳其除了著眼內需穩定成長，加上反傾銷支撐國內不銹鋼品價格外，土耳其當地利率 15% 起跳，也反應當地產品報價及毛利率有一定水準，才能能支應如此高額的利息成本，允強土耳其廠預計 2022 年第一季投產貢獻營運。