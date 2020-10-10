農作物供需緊張加劇 糧食危機恐惡化

美國政府周五 (9 日) 公布最新數據顯示，天災影響恐使農作物產量低於預期，加上需求反彈，農作物供需緊張狀況一旦加劇，勢必推升糧價，席捲全球的糧食危機可能惡化。

美國農業部 (USDA) 每月農作物報告顯示，全球大豆庫存將低於預期，大豆與小麥競爭加劇，且乾旱天氣對南美和歐洲部分地區的作物構成威脅。

USDA 的報告指出，最大的小麥出口國俄羅斯的小麥產量增加 500 萬噸，達到 8300 萬噸，這是有史以​​來的第二大產量，而阿根廷、加拿大、烏克蘭和美國的小麥產量減少。

儘管美國可耕種土地正在減少，但美國玉米和大豆的平均每單位土地產量仍創下歷史新高，證明目前全球穀物和農原物料的供應仍然相對強勁。然而，包含近期侵襲美國的颶風，惡劣的天氣意味著農作物的收成可能將低於原先的預期。

該報告指出，整體而言，全球糧食價格可能繼續攀升，隨著經濟變得艱困以及數百萬人失業，要取得充足的營養變得更加昂貴。

聯合國本周發布全球糧食價格指數，由於穀物和植物油成本推升， 9 月份全球糧價上漲 2.1％，逐漸逼近今年 1 月的高峰。此外，美國農業部的數據顯示，隨著中國進口更多的大豆和小麥，全球糧食供需日益不平衡，糧食成本上漲的趨勢將持續。

聯合國糧價指數走勢 (圖: Bloomberg)

今年受到新冠肺炎的影響，全球糧食不安全 (food insecurity) 預料急劇升高，因此推升糧食價格上漲。據統計，今年全球可能有多達 1320 萬人陷入飢餓之中，其中還包括許多糧食供給相對穩定的地方。

隨著投資人受到農物料需求反彈的吸引，芝加哥商品期貨交易所 (CME) 農物料價格近期不斷上漲，週五 11 月交割的大豆合約上漲 2.8% 至每蒲式耳 10.7975 美元，是自 2018 年 3 月以來最高，而小麥價格更曾在本周觸及五年高點。

ED&F Man Capital Markets 全球穀物期貨負責人 Charlie Sernatinger 表示：「事實就是，全球的買家唯一感興趣的就是價格。」

(本文不開放合作媒體轉載)