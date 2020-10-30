〈聯發科法說〉明年5G手機出貨估較今年翻倍成長 毫米波產品2022年量產

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，今年全球 5G 手機出貨量將達原先預期的高標，明年則會有一倍以上的年增幅，聯發科也將維持不錯市占率，毫米波產品則預計在 2021 年送樣、2022 年進入量產。

蔡力行看好，全球手機品牌皆積極導入 5G，帶動 5G 滲透率快速攀升，預計今年全球 5G 手機出貨量會達到 2 億隻，2021 年會有至少一倍的成長 (more than doubled)，將帶給聯發科更多機會。

蔡力行表示，聯發科已與主要 Android 手機品牌廠合作 5G，儘管品牌間的市占可能受美中貿易戰影響互有消長，但仍有信心在各市場維持不錯市占，估在中國市占將達 4 成，也坦言第四季起將不再有來自華為的營收。

蔡力行也預計，OPPO 搭載天璣 800 的產品第四季將在歐洲發表，明年也將有更多終端產品在全球市場亮相，下一顆 5G 主流晶片則預計年底前出貨，採用 5G 高階晶片手機也將在明年初量產。

蔡力行強調，聯發科推出完整產品線規劃不變，將支援不同價格帶的 5G 手機，毫米波產品開發進度順利，未來將推出毫米波 Modem(數據晶片)、SoC(系統單晶片)，預計明年初開始送樣客戶，2022 年將進入量產。

另外，與英特爾 (Intel)(INTC-US) 首次合作的筆電專案，將在 2021 年上半年量產，也已有新專案進行中，可望在未來陸續挹注營收。