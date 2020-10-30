〈美股盤前要聞〉科技巨頭公布季度財報 美股期貨走跌

在蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 等科技巨頭公布了新一季財報。蘋果 iPhone 銷售疲軟，大中華營收下滑。亞馬遜預告第四季成本壓力。週五美股期貨下跌。

1. 美國單日新增病例創新高 美股期貨下跌

美國科技巨頭公佈新一季財報，收益超出市場預期，但下半年的展望前景溫和。美國新增病例單日逾 9 萬創新高 搖擺州更為嚴重。美股期貨走跌，道瓊期貨跌 1.08%，標普 500 期貨跌 1.02%，斯達克 100 期貨下跌 1.23%。

美國回報了近 9 萬例的新增新冠肺炎病例，本週檢測陽性的人數已寫下新高，儘管幾天之前，美國總統川普堅稱這場與疫情的戰爭已接近盡頭，因新冠肺炎住院的人數也創下了幾個月來的最高記錄。

對尋求連任的川普來說，最糟的一點是在美國大選決戰戰場的搖擺州，問題更加嚴重。眾多數據都顯示，疫情尚未得到控制，病例的增多並非只是測試人數增加的結果。以檢測出陽性的比例上看，近 7 日的平均值是 6.3%，高於 1 個月前的 4.5%。

報導指出，被認定競爭最烈的 13 個州，過去兩週每天的新增病例，單週平均值成長了 45%，特別在賓州、俄亥俄州及密西根州，這 3 週的增長率更來到 53%。

據白宮幕僚長 Mark Meadows 的說法，美國目前的目標不在控制疫情，去確保得到疫苗、有效療法等可以緩和疫情的方式。

2. 蘋果 iPhone 銷售、大中華營收下滑

蘋果 (AAPL-US) 發布 2020 會計年度第 4 季 (9/26 止) 財報，營收、獲利略優於華爾街預期，反映 iPad 和 Mac 銷售強勁，但由於 iPhone 銷售下滑 21%、大中華地區營收降低 29%，盤後股價應聲挫跌逾 5%，供應鏈股價也下跌。考量到疫情不確定性，蘋果仍未提供財測。該股在週五盤前交易中下跌 4.17%。

蘋果的 EPS 為 73 美分，營收為 647 億美元，皆高於分析師的預期，毛利率 38.2% 高於預期的 38.1%。但 iPhone 營收較去年同期下跌了近 21%，至 264.4 億美元，低於市場預期，部分原因是 iPhone 12 延遲上市。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 對 CNBC 表示，西歐、美國確診人數攀升，疫情帶來的不確定性依然龐大，「我們不認為現在是個可以提供預測的環境。」蘋果未提供本季財測早已在市場意料之中。

不過庫克表示，新的 iPhone 12 和各種新產品「有個很好的開始」。庫克在聲明中說：「雖然疫情持續帶來影響，但蘋果身處公司史上最重要新品推出的時刻，初步數據顯示 5G iPhone 在內的一系列新品表現相當良好。」

財務長 Luca Maestri 也說，大螢幕的 iPhone 12 Pro 在大中華地區表現相當良好，有信心本季 (2021 年度第 1 季) 營收保持年成長。他也看好 iPhone 之外的所有產品類別業績將交出雙位數增幅。

3. 亞馬遜獲利翻倍成長 但預告 Q4 成本壓力

亞馬遜公布第三季財報，獲利翻倍成長、營收成長 37%，但第四季營業利益不如華爾街預期。亞馬遜預期年底購物季銷售躍升、但支出也因新設備和防疫措施而暴增，反映成本壓力帶來的挑戰。週五盤前股價跌 1.59%。

營收報 961.5 億美元，年增 37%，優於預期的 927 億美元。稀釋後 EPS 報 12.37 美元，遠高於預期的 7.41 美元。營業利益報 62 億美元，優於去年同期的 32 億美元。淨利報 63 億美元，遠優去年同期的 21 億美元。

亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 在聲明指出：「我們發現今年選擇在年底購物季到來之前提早購物的消費者比以往還多，表明這將是前所未有的假期旺季。我們也向一直以來為我們服務的全球員工和銷售合作夥伴致謝，感謝他們在忙碌的假期奔波送貨。」

展望第四季，防疫支出持續對亞馬遜造成壓力。Olsavsky 指出，截至前三季為止，亞馬遜在防疫相關成本共花費 75 億，第四季也將增加 40 億美元。

4. 臉書 Q3 獲利營收高於預期 但美加用戶下降

臉書公布第三季營收獲利均優於預期，廣告營收年增 22%，顯示廣告商抵制活動似乎並沒有帶來這塊業務，但其美國和加拿大用戶人數減少，盤前股價下跌 1.15%。

臉書第三季 EPS 年增 28% 至 2.71 美元，高於預期的 2.53 美元。純益年增 29% 至 78.46 億美元。

營收年增 22% 至 214.7 億美元，高於預期的 198 億美元。每日活躍用戶人數 (DAU) 達 18.2 億人，優於預期的 17.9 億人。每月活躍用戶人數 (MAU) 為 27.4 億人，高於預期的 27 億人。每位用戶營收均值 (ARPU) 達 7.89 美元，高於預期的 7.32 美元。

臉書表示，展望 2021 年仍持續面臨大量不確定性。「新冠疫情加速了從離線到在線的商務轉變，我們也因此體驗到廣告需求的上升。考量到在線商務是我們最大的直式廣告，這種趨勢的轉變可能會成為我們 2021 年廣告營收成長的阻力。」

此外，蘋果雖然已決議推遲更動 iOS 14 的廣告追蹤，但臉書認為這恐怕仍是問題。

5. 核心廣告業務強勁 Alphabet Q3 獲利營收均亮眼

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 公布第三季財報，拜線上廣告支出回升之賜，獲利營收均遠勝預期。執行長 Sundar Pichai 表示，從第四季開始，公司將公布雲端業務的營業利益。週五盤前股價漲 6.98 %。

谷歌第三季調整後 EPS(不含一次性項目) 為 16.40 美元，高於預期的 11.29 美元。營收：461.7 億美元，高於預期的 429 億美元。流量獲取成本 (TAC) 為 81.7 億美元，高於預期的 76.6 億美元。雲端營收 34.4 億美元，高於預期的 33.2 億美元。YouTube 廣告營收年增 32% 至 50.4 億美元，高於預期的 43.9 億美元。

Pichai 在電話會議上表示，「今年，包括本季，都顯示了谷歌創始產品『搜尋』對大眾的價值。」

Alphabet 也跟上亞馬遜提供投資者更多細節的腳步，Pichai 表示，從第四季開始，公司將公布其雲端業務的營業利益。

「從 2020 年第四季開始，我們將把谷歌雲端劃分成一個獨立報告的部門，透過區分部門，您將可另外看到我們投資規模的資訊，這有助於衡量我們在創造可持續價值的未來幾年中所取得的進展。」