淡化政治任命爭議 第一金董座爆大黑馬由台銀總座邱月琴升任

懸缺已久的第一金控與銀行 (2892-TW) 董事長人選爆出大黑馬，行政院核定由台銀總經理邱月琴接任，台銀總座遺缺則由副總許志文升任。另外，輸銀理事主席林水永屆齡退休，遺缺改由總經理劉佩真升任並暫代總經理。

邱月琴畢業於台大經濟系，曾任台銀授信審查部經理、台銀香港分行與新加坡分行經理，為銀行專業經理人出身，今年滿 65 歲的她獲行政院核定延任一年，今 (30) 日確定出任第一金暨銀行董事長。

由於第一金明年 6 月即將改選董事，加上邱月琴已達屆齡門檻，外界解讀，政院核定由邱月琴出線掌舵第一金主要考量，是邱為專業經理人出身，可平息外界對公股行庫高層政治任命的批評，並緩和民進黨派系對人事權的角力。

先前傳出，第一金董事長熱門人選包括，合庫金 (5880-TW) 董事長雷仲達，或由台企銀 (2834-TW) 董事長黃博怡轉任，甚至不排除由現任金控總經理林謙浩、銀行總經理鄭美玲內升，最後由邱月琴轉任，出乎外界意料。

不過，去年 4 月公股人事大搬風，包括第一金、華南金 (2880-TW)、彰銀 (2801-TW) 等董總都有異動，外傳是行政院長蘇貞昌強勢主導，未料一銀前總經理蔡麗雪上任不到三個月旋即閃辭，第一金董事長廖燦昌則因捲入遠航弊案遭起訴而下台，蘇貞昌的強勢領導也屢遭外界抨擊。

第一金前董事長廖燦昌因捲入遠航掏空案，7 月底遭台北地檢署起訴後，當天火速向財政部請辭獲准，遺留的金控與銀行董事長分別由金控總經理林謙浩、銀行總經理鄭美玲暫代迄今。

財政部長蘇建榮日前在立法院答詢時指出，第一金控與銀行董座代理期限最長三個月，近期將呈報行政院核定，根據規定，金控與銀行董座相關人選將由財政部推薦人選，再呈報行政院核定。