〈光寶科交棒〉新總座上任 拚未來5年營收由1500提升至2000億元

光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日宣布啟動二代接班，新任總經理邱森彬表示，將持續佈局數位轉型、智能製造，未來 5 年目標是營收規模從 1500 億元，提升至 2000 億元，而併購方向將以 5G 相關應用為優先。

光寶科今日正式交棒，由董事長宋恭源長子、光寶科智能生活與應用事業群執行長宋明峰，接任董座，宋恭源留任董事會及擔任集團董事長，光寶科總經理則由原光寶科電能事業群執行長邱森彬就任，光寶科副董事長暨總執行長陳廣中也將同時卸任，但仍將擔任光寶科董事、集團副董事長。

宋明峰進入光寶科逾 20 年，歷任光寶網路通訊事業部總經理、機構核心能力事業群總經理、新機構核心能力事業群與智能生活與應用事業群執行長、上海營運總部總經理等職務。2019 年 10 月轉調董事長暨副董事長特助至今，參與全公司營運與管理，協助光寶科總部功能部門與事業群經營管理。

邱森彬 1987 年進入光寶，期間任職電能事業群採購主管、PC/NB 事業部主管等職，也曾於光寶美國子公司負責擴展雲端運算業務，成功爭取四大美系客戶。回任台灣後，2016 年起接掌電能事業群總經理，2018 年晉升為電能事業群執行長至今，並於今年起肩負物聯網事業部營運。

邱森彬表示，未來將持續佈局數位轉型、智能製造，軟體在數位轉型過程中，扮演很重要的角色，未來將與硬體結合，才能提升產品競爭力，除了雲端運算、光電解決方案外，在 5G、 AIOT、智能生活方面，也將積極佈局，推進營運成長動能。

邱森彬並說，接任總座後，未來 5 年目標是營收規模從 1500 億元提升至 2000 億元，將智能製造做得更好、新事業單位進行全球優化、新生意找全球人才，盼前端在業務、銷售與技術上，人才能朝在地化發展，以市場作為導向，來開發新事業及人才佈局。

至於未來併購方向，邱森彬表示，目前核心事業在電源上，未來併購將以 5G 相關應用為優先，5G 將為雲端運算、儲存等領域帶來許多新生意，創造新商機。