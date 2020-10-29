三大法人賣超188億元 外資空軍祭出「四空」指標

台股今 (29) 日大跌 130.84 點，收在 12662.91 點，失守月、季線。三大法人合計賣超 188.16 億元。外資祭出「四空」，不但賣超現貨、減碼台指期淨多單，而且操作上大買避險 ETF，買超冠亞軍分別是元大 50 反 1 高達 7.86 萬張、富邦 VIX 達 3.48 萬張，避險心態濃厚；第四項偏空指標則為賣超標的鎖定電子金融重量級權值股，尤其賣超冠軍為「護國神山」台積電，已連 5 天站在賣方。

三大法人今天同步賣超，外資及陸資賣超 160.97 億元，外資已經連 5 賣，投信賣超 7.64 億元，自營商賣超 19.55 億元，本土兩大法人都呈現連 4 賣。外資今天不僅在現貨大賣，在台指期部分也偏空，減碼多單 5085 口，淨多單水位降到 2.5 萬口。

外資買超前 10 名：元大台灣 50 反 1 高達 78,661 張、富邦 VIX 高達 34,844 張、群創 22,544 張、元大滬深 300 正 2 獲買 18,188 張，其餘都未滿萬張，依序為景碩、街口 S&P 黃豆、力麗、友達、仁寶、陽明。

外資賣超前 10 名：台積電 21,574 張、欣興 21,445 張、玉山金 19,278 張、華邦電 19,233 張、中信金 16,143 張、新光金 14,331 張、開發金 12,377 張、國泰金 12,336 張、富邦金 10,857 張、彩晶 10,422 張。

投信買超前 10 名：群創 14,405 張、友達 10,250 張，其餘依序為聯電、大成鋼、國喬、景碩、台達化、旺宏、敦泰、泰博。

投信賣超前 10 名：欣興、元大高股息、技嘉、富邦上証、華航、中信金、華通、冠德、奇鋐、正隆。

自營商買超前 10 名：富邦 VIX 達 39,838 張、元大 S&P 原油正 2 達 11,905 張、元大滬深 300 正 2 達 11,853 張，其餘為群創、友達、國泰美國道瓊反 1、元大 S&P 石油、聯電、街口 S&P 黃豆、華新。

自營商賣超前 10 名：元大高股息 42,557 張、國泰美國道瓊正 2 遭賣 21,999 張、華頓 S&P 布蘭特正 2 遭賣 10,841 張，其餘為元大台灣 50 反 1、長榮、國泰永續高股息、元大台灣 50、富邦印度正 2、元大 S&P500、元大 S&P 黃金正 2。

整體來說，新冠疫情再起以及美國選前避險賣壓，讓外資期現貨同步做空，也使台股跌破季線支撐，短線轉震盪偏空看待，不過，因為資金持續寬鬆，預期下跌也有限，下檔看半年線支撐。